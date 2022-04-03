Вьетнам присоединился к Договору ВОИС об исполнениях и фонограммах

Посол Ле Тхи Тует Май и Генеральный директор ВОИС Дарен Танг. Фото: baoquocte.vn 1 апреля в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве, Швейцария, посол Ле Тхи Тует Май, глава постоянного представителя делегации Вьетнама при ООН , Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, передала документ о присоединении к Договору ВОИС по исполнениям и фонограмм ам (ДИФ) Генеральному директору ВОИС Дарену Тангу.

Договор о ДИФ касается прав бенефициаров, особенно исполнителей и производителей фонограмм в цифровой среде.

Вьетнам присоединяется к Договору о ДИФ, чтобы усилить защиту смежных прав исполнителей и производителей фонограмм в цифровой среде, а также выполнить обязательства Вьетнама по торговым соглашениям нового поколения, недавно подписанным Вьетнамом.

Генеральный директор ВОИС Дарен Танг тепло поздравил Вьетнам с присоединением к Договору ДИФ и подчеркнул, что «присоединение к ДИФ является свидетельством решительного отклика Вьетнама на его обязательства перед глобальной системой интеллектуальной собственности».

Посол Ле Тхи Туйет Май заявила: «Мы надеемся, что присоединение Вьетнама к Договору о ДИФ и его реализация будут способствовать развитию развлекательной культуры во Вьетнаме, особенно кино и исполнительской деятельности, способствуя социально- экономического развития страны».