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Вьетнам присоединился к Договору ВОИС об исполнениях и фонограммах
Договор о ДИФ касается прав бенефициаров, особенно исполнителей и производителей фонограмм в цифровой среде.
Вьетнам присоединяется к Договору о ДИФ, чтобы усилить защиту смежных прав исполнителей и производителей фонограмм в цифровой среде, а также выполнить обязательства Вьетнама по торговым соглашениям нового поколения, недавно подписанным Вьетнамом.
Генеральный директор ВОИС Дарен Танг тепло поздравил Вьетнам с присоединением к Договору ДИФ и подчеркнул, что «присоединение к ДИФ является свидетельством решительного отклика Вьетнама на его обязательства перед глобальной системой интеллектуальной собственности».
Посол Ле Тхи Туйет Май заявила: «Мы надеемся, что присоединение Вьетнама к Договору о ДИФ и его реализация будут способствовать развитию развлекательной культуры во Вьетнаме, особенно кино и исполнительской деятельности, способствуя социально- экономического развития страны».