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Вьетнам присоединился к Группе друзей при ООН по противодействию торговле людьми с использованием технологий
Как сообщает корреспондент ВИА в Нью-Йорке, выступая на церемонии открытия, исполнительный директор УНП ООН и генеральный директор Отделения ООН в Вене (Австрия) Моника Джума подчеркнула, что торговля людьми является серьёзным транснациональным преступлением, посягающим на человеческое достоинство. В условиях стремительного развития цифровых технологий преступные сети всё активнее используют Интернет, социальные сети, искусственный интеллект (ИИ), криптовалюты и цифровые платформы для вербовки, контроля и эксплуатации жертв, а также сокрытия финансовых потоков.
Представители многих государств поделились опытом противодействия онлайн-мошенничеству, фиктивному трудоустройству через интернет, сексуальной эксплуатации в киберпространстве и деятельности мошеннических онлайн-центров. Они также подчеркнули необходимость обмена информацией, координации трансграничных расследований, сотрудничества с частным сектором и обеспечения подхода, ориентированного на интересы жертв.
Выступая на церемонии, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединённых Наций посол До Хунг Вьет отметил, что Вьетнам также фиксирует рост числа случаев, когда жертвы торговли людьми вовлекаются через поддельные объявления о трудоустройстве в интернете.
Указывая на всё более изощрённые методы деятельности преступников, посол подчеркнул, что технологии должны стать частью решения данной проблемы. В этой связи Вьетнам уделяет особое внимание цифровой трансформации, подходу, основанному на данных, и инновациям для повышения эффективности профилактики, расследования, выявления и поддержки жертв.
Посол подтвердил, что Вьетнам высоко ценит сотрудничество с государствами, Организацией Объединённых Наций, УНП ООН и другими соответствующими партнёрами. Он также отметил, что участие многих стран АСЕАН в качестве государств-основателей отражает общую приверженность региона реализации Конвенции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по противодействию торговле людьми, особенно женщинами и детьми.
Посол До Хунг Вьет также подчеркнул, что Конвенция УНП ООН, или Ханойская конвенция, является важной основой для укрепления международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием технологий, включая торговлю людьми. Он призвал государства продолжить подписание и ратификацию документа для его скорейшего вступления в силу.
Группа друзей при ООН по противодействию торговле людьми с использованием технологий представляет собой неформальный форум сотрудничества между государствами, направленный на повышение осведомлённости, продвижение диалога, обмен опытом и укрепление взаимодействия между странами, а также с международными организациями, частным сектором и технологическими компаниями в сфере борьбы с торговлей людьми с использованием современных технологий. В число государств-основателей Группы друзей входят 23 страны из всех регионов мира, включая Вьетнам.