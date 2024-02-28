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Вьетнам - приоритет Канады в Индо-Тихоокеанском регионе
Он упомянул об инвестициях в размере около 2 миллиардов долларов США и счел это торговой возможностью для канадских компаний инвестировать во все отрасли Вьетнама.
В настоящее время Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Канады в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Двусторонняя торговля постоянно растет более чем на 50% с 2015 года и достигла около 10 миллиардов долларов США в 2023 году, согласно статистике.
Вьетнам также является важным партнером Канады в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), поскольку он предоставляет канадским товарам и услугам многочисленные возможности для доступа на его рынок, а также на рынки других стран АСЕАН, сказал Нельсон.
Он отметил, что Вьетнам является одной из приоритетных стран в Индо-Тихоокеанском регионе Канады и что в ближайшие 5-10 лет он станет яркой звездой.
Нельсон выразил свое волнение по поводу возможностей, которые канадские компании могут получить во Вьетнаме, добавив, что он также надеется на вьетнамские фирмы, которые действительно хотят инвестировать в Канаду, чтобы обе стороны могли получить возможности для сотрудничества и взаимопомощи.
Делегация из 150 ведущих предприятий Канады во главе с министром по продвижению экспорта, международной торговли и экономического развития Мэри Нг должна посетить Вьетнам в следующем месяце. Предполагается, что поездка будет способствовать развитию всестороннего партнерства двух стран и расширению присутствия Канады в регионе АСЕАН.
Министр ранее заявил, что предстоящая поездка придаст импульс деятельности канадских компаний на таких динамичных рынках, как Вьетнам.
Чан Тху Куинь, торговый советник посольства Вьетнама в Канаде, сказал, что Канада впервые отправляет во Вьетнам такую большую бизнес-делегацию. Помимо поиска возможностей для делового партнерства, они также примут участие в диалогах за круглым столом с руководителями местных компаний.
Она выразила уверенность, что канадская делегация будет рассматривать Вьетнам как делового партнера, место для инвестиций и ворота для североамериканской страны в АСЕАН.