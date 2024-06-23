Вьетнам - приоритетный партнер Бразилии в Азии

В настоящее время Вьетнам является привлекательным экономическим, торговым и туристическим направлением, сказал он, добавив, что страна объединяет цепочки поставок, производство полупроводников и логистические услуги.

Он предложил создать прямой маршрут, связывающий Бразилию и Вьетнам, тем самым способствуя развитию туризма и торгового обмена с Юго-Восточной Азией.

По словам Алкмина, Бразилия заинтересована в развитии сотрудничества в области науки и техники, инноваций и высоких технологий, особенно в полупроводниковой промышленности и экологически чистой возобновляемой энергетике.

Со своей стороны, посол Буй Ван Нги подчеркнул, что помимо прекрасных политических и дипломатических отношений, экономическое и торговое сотрудничество между Вьетнамом и Бразилией продолжает активно развиваться. Бразилия является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке и вторым в Америке после США. В то же время Вьетнам является ведущим торговым партнером Бразилии в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По данным Главного таможенного управления Вьетнама, объем торговли между Вьетнамом и Бразилией составил 7,11 миллиарда долларов США, из которых вьетнамский импорт оценивается в 4,7 миллиарда долларов США.

За первые пять месяцев этого года экспортный оборот Вьетнама в Бразилию достиг 1,14 миллиарда долларов США, что на 1,48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные статьи экспорта Вьетнама в Бразилию включают телефоны и комплектующие, автомобили и запасные части, компьютеры и электронные товары.

Посол Буй Ван Нги высоко оценил авиационные технологии Бразилии, в том числе узкофюзеляжные самолеты Embraer, которые соответствуют потребностям развития воздушного транспорта и туризма во Вьетнаме.

Вице-президент сказал, что его впечатляют темпы роста Вьетнама и его международная экономическая интеграция, поскольку страна присоединилась к 16 соглашениям о свободной торговле (ССТ).