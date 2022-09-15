Вьетнам принял участие на открытии 51-й сессии Совета ООН по правам человека

Посол Ле Тхи Туйет Май. Фото: ВИА

Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН), Всемирной торговой организации и других международных организациях в Женеве, посол Ле Тхи Туйет Май приняла участие в церемонии открытия 51-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, Швейцария, 12 сентября (по местному времени).

Посол Май поздравила Фолькера Тюрка с назначением на пост Верховного комиссара по правам человека, подтвердила поддержку и сотрудничество Вьетнама с Верховным комиссаром и его Управлением.

Она разделила озабоченность Управления по трем основным глобальным проблемам, которые имеют огромное влияние на осуществление прав человека, а именно изменение климата, загрязнение окружающей среды и деградация биоразнообразия. Она призвала международное сообщество действовать более оперативно, чтобы реагировать на эти вызовы.

Представитель Вьетнама подчеркнула, что Совет ООН по правам человека и Управление Верховного комиссара по правам человека должны уважать разнообразные исторические и социально-культурные условия стран, способствовать конструктивному диалогу и сотрудничеству для защиты и продвижения прав человека в соответствии с основными принципами прав человека, включая универсальность, объективность, беспристрастность и неизбирательность.

Выступая на церемонии открытия, исполняющая обязанности Верховного комиссара по правам человека Нада Аль Нашиф представила доклад Управления о ситуации с правами человека в мире.

Она призвала страны усилить координацию на многосторонних форумах, повысить политическую приверженность осуществлению международных стандартов в области прав человека, поддержать роль международных конвенций и механизмов, подтверждая при этом центральную роль Совета в укреплении международной солидарности во имя мира, стабильности, справедливости, всеобъемлющей и эффективной защиты и поощрения прав человека.

51-е заседание совета продлится до 7 октября.



