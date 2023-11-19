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Вьетнам принял участие в 6-м Медиа-форуме МКАПП
На форуме делегация КПВ выразила желание, чтобы МКАПП, в целом, и Медиа-форум МКАПП, в частности, продолжали быть механизмом, позволяющим всем партиям-членам обсуждать и обмениваться информацией по содействию цифровой трансформации, эффективному использованию социальных сетей, улучшению доступа к Интернету и цифровых навыков людей, а также усилению продвижения имиджа стран.
Являясь членом Постоянного комитета МКАПП, КПВ желает укреплять сотрудничество и более широко пропагандировать деятельность МКАПП в прессе, средствах массовой информации и среди многих слоев вьетнамского общества. КПВ также желает тесно координировать действия с Секретариатом МКАПП для дальнейшего распространения информации о деятельности МКАПП в международных и региональных СМИ.