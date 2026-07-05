Вьетнам принял участие в 40-м съезде Французской коммунистической партии

Выступая на мероприятии, Национальный секретарь ФКП Фабьен Руссель подвёл итоги основных вех и достижений партии за последние три года, подтвердив её приверженность защите прав трудящихся.



Он также подчеркнул послание международной солидарности и поддержки мира во всём мире, а также заявил о решимости реализовывать стратегии действий, направленные на укрепление левых сил в предстоящее время.



На полях съезда Нгуен Ким Шон провёл переговоры с Фабьеном Русселем, проинформировав руководство ФКП об итогах XIV съезда КПВ, а также о достижениях и целях социально-экономического развития Вьетнама.



Он подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит традиционной дружбой с Францией и ФКП, отметив, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда помнят и высоко ценят ценную поддержку, которую ФКП оказывала Вьетнаму в прошлой борьбе за национальное освобождение, а также в нынешний период строительства и развития страны.



По этому случаю представитель КПВ передал поздравительное послание Центрального комитета КПВ 40-му съезду ФКП.



От имени руководства ФКП Руссель искренне поблагодарил делегацию КПВ за участие и поздравил Вьетнам с выдающимися достижениями, назвав страну успешной моделью социализма.



Национальный секретарь ФКП подчеркнул особую солидарность и верные отношения между двумя партиями, имеющие глубокие исторические корни, заложенные в 1920 году, когда Нгуен Ай Куок, впоследствии ставший Президентом Хо Ши Мином, стал одним из основателей ФКП.



Для дальнейшего продвижения двусторонних связей он предложил двум партиям продолжать наращивать обмен делегациями на всех уровнях, одновременно используя свою роль для содействия и расширения сотрудничества между двумя странами в перспективных областях, таких как образование, здравоохранение, наука и технологии.



В ходе рабочей поездки вьетнамская делегация также провела рабочую встречу с президентом Фонда имени Габриэля Пери, на которой обсудила коммунистическое движение и меры по активизации сотрудничества между исследовательскими структурами двух партий в области теории.



Кроме того, делегация провела встречи с руководителями Социалистической партии (PS) и Экономического, социального и экологического совета Франции (CESE), чтобы обменяться информацией о ситуации в каждой стране и партии, а также выработать меры по дальнейшему укреплению межпартийных связей в предстоящее время.