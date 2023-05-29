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Вьетнам принял участие в мероприятии высокого уровня по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком в Париже
Мероприятие состоялось в преддверии второй сессии Межправительственного комитета по переговорам для разработки международного юридически обязательного документа по загрязнению пластиком, в том числе морской среды (МКП-2), которая пройдет с 29 мая по 2 июня 2023 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже, Франция.
Участники мероприятия сосредоточились на обсуждении вопросов продвижения устойчивого производства, продажи и использования пластиковых изделий в направлении экономики замкнутого цикла на местах, а также надлежащего обращения с пластиковыми отходами и минимизации их выброса в окружающую среду.
Выступая на мероприятии, посол Тханг подтвердил решимость Вьетнама создать правовую базу и политику для поощрения переработки пластмасс и минимизации выброса пластиковых отходов в окружающую среду, а также сотрудничать с другими странами для решения проблемы загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.
В ходе обсуждений за круглым столом участники подчеркнули необходимость практических действий по прекращению загрязнения пластиком и поделились инициативами в этой работе. Многие также подтвердили свою надежду достичь соглашения о прекращении использования пластиковых отходов в 2024 году.