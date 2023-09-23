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Вьетнам принял участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ
На встрече посол Нгуен Чунг Киен подтвердил последовательную политику Вьетнама по поддержке нераспространения ядерного оружия, переходу к полному и тщательному разоружению ядерного оружия, подчеркнув необходимость баланса между тремя столпами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), тем самым отстаивая права стран на использование ядерной энергии и применение ядерных технологий в мирных целях на основе международного права и обязательств по ДНЯО. Он также подчеркнул усилия и достижения Вьетнама в области ядерных инспекций. Посол высоко оценил программы технического сотрудничества, особенно текущие программы между Вьетнамом и МАГАТЭ, такие как программа ZODIAC, приветствовал инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси Atoms4food и попросил МАГАТЭ продолжать укреплять поддержку и техническое сотрудничество с Вьетнамом в областях, представляющих взаимный интерес.
По словам Р. Гросси, цель Atoms4Food – поддержать страны-члены в улучшении производства продовольствия, его безопасности, в сельскохозяйственном планировании и программах питания с использованием ядерных и изотопных методов. Это потребует тесного сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). Такие инициативы, как Rays of Hope («Луч надежды»), ZODIAC (Комплексные действия по борьбе с зоонозными заболеваниями) или NUTEC Plastics (Ядерная технология для контроля пластикового загрязнения) имеют замечательные шаги по реализации.
В кулуарах встречи вьетнамская делегация провела прием, чтобы выразить благодарность международным друзьям за поддержку и плодотворное сотрудничество во время пребывания Вьетнама в качестве члена Совета управляющих МАГАТЭ.
Во время своего пребывания в качестве члена Совета управляющих МАГАТЭ на 2021–2023 годы, которое завершится в октябре, Вьетнам активно участвовал в дискуссиях и координировал позиции со странами-членами Совета управляющих МАГАТЭ, тем самым эффективно поддерживая работу по изучению и мониторингу мнений других стран, а также консультированию и формированию позиции и взглядов Вьетнама по актуальным вопросам, обсуждаемым на встречах. Кроме того, в качестве члена Совета управляющих МАГАТЭ Вьетнам также внес свой вклад в Группу 77, чтобы способствовать развитию и применению ядерных технологий в мирных целях и устойчивого развития, в том числе увеличивать техническую поддержку МАГАТЭ для этой группы стран.
Вьетнам был избран членом Совета управляющих МАГАТЭ, включающего 35 членов, с сентября 2021 года на двухлетний срок 2021-2023 годов. Ежегодно Совет управляющих МАГАТЭ проводит четыре сессии в марте, июне, сентябре и ноябре. Вьетнам будет членом Совета управляющих МАГАТЭ до конца 67-й сессии Генеральной Ассамблеи МАГАТЭ.