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Вьетнам принял участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ
Представители Вьетнама присоединились к обсуждению проектов докладов по вопросам охраны, сохранности и применения ядерных технологий в 2023 году.
Они также подтвердили последовательные руководящие принципы и политику Вьетнама по поддержке трех столпов МАГАТЭ - безопасного использования ядерной науки и техники в мирных целях.
Вьетнам также высоко оценивает инициативы агентства по содействию применению ядерной технологии в гражданской деятельности в мирных целях.
Он поддерживает сбалансированный подход к ядерной безопасности, разделяет обеспокоенность текущими сложными событиями в области безопасности, поддерживает принцип диалога и урегулирования споров мирными средствами на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права.
Участники рассмотрели вопросы охраны, сохранности и применения ядерных технологий в 2022 году и рассмотрели приоритеты МАГАТЭ в этой области в 2023 году, а также выполнение соглашений о гарантиях между агентством и Ираном, Сирией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), среди прочих вопросов.
В своем выступлении генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил: «Главной и уникальной силой агентства является то, что мы содействуем и готовим данные, пригодные для использования, соизмеримые и доступные для всех государств».
«Наша научная работа и наша помощь государствам-членам в разработке их собственных исследований и сборе, обмене и анализе данных способствуют глобальному пониманию ключевых вопросов и облегчают принятие научно обоснованных политических решений с национальными, региональными и глобальными последствиями».
Он пообещал, что МАГАТЭ продолжит поддерживать Турцию и Сирию в их усилиях по реагированию и предоставит значительную дополнительную помощь в рамках своей программы технического сотрудничества.
В рамках встречи Национальный центр действий Вьетнама по токсичным химикатам и обработке окружающей среды (NACCET) проведет рабочие сессии с представителями международных организаций и партнерами для расширения сотрудничества в области применения ядерных технологий.
Совет управляющих МАГАТЭ созывает заседания в марте, июне, сентябре и ноябре каждого года.
Вьетнам был избран членом совета в сентябре 2021 года сроком на два года.