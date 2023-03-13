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Вьетнам принял участие в заседании Ассоциации генеральных секретарей парламентов

Делегация Секретариата Национального собрания Вьетнама (НС) принимает участие во встрече Ассоциации генеральных секретарей парламентов (ASGP) в столице Бахрейна Манаме с 11 по 15 марта. Делегация Секретариата Национального собрания Вьетнама (НС) принимает участие во встрече Ассоциации генеральных секретарей парламентов (ASGP) в столице Бахрейна Манаме с 11 по 15 марта.

Ежегодное заседание проводится параллельно с Ассамблеей Межпарламентского союза (МПС).

В этом году мероприятие охватывает такие вопросы, как участие граждан в парламентской деятельности, гендерное неравенство в парламентах, парламентарии и конфликты интересов, роль парламентов в борьбе с изменением климата и вопросник для создания руководства по передовой практике для цифровых парламентов.

Оно также включает в себя заседание Исполнительного комитета ASGP, посвященное реформе административных процессов в парламентах, и выборы членов исполнительного комитета.

Возглавляющий вьетнамскую делегацию генеральный секретарь НС и заведующий Канцелярией НС Буй Ван Кыонг выступит с речью на пленарном заседании утром 13 марта (по бахрейнскому времени).

ASGP, созвавший первое заседание в Осло (Норвегия) 16 августа 1939 года, является консультативным органом Межпарламентского союза и форумом для генеральных секретарей парламентов для обмена опытом и достижения консенсуса по рекомендациям по глобально важным вопросам, требующим внимания для представления их соответствующим парламентам.

Ему также поручено изучать законы, процедуры, практику и методы работы различных парламентов, чтобы предлагать реформы, одновременно укрепляя отношения между органами, оказывающими помощь парламентам, и между генеральными секретарями.

ВИА/ИЖВ

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