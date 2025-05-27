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НОВОСТИ

Вьетнам принял участие в Диалоге между Компартией Китая и политическими партиями соседних стран

26 мая в Пекине (Китай) Международный отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая провёл Диалог между КПК и политическими партиями соседних стран на тему: «Построение сообщества с общим будущим для соседей: действия политических партий». В диалоге приняли участие представители политических партий, правительственные лидеры, эксперты, средства массовой информации и учёные из стран Юго-Восточной, Северо-Восточной, Южной и Центральной Азии. Делегацию Коммунистической партии Вьетнама возглавил Нго Донг Хай, член Центрального комитета КПВ, заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и массовой мобилизации.

По сообщению корреспондента ВИА в Пекине, выступая на конференции, заведующий Международным отделом ЦК КПК Лю Цзяньчао отметил, что любая страна должна выстраивать отношения добрососедства. Хорошие отношения с соседями приносят процветание, стабильность и возможности развития, тогда как нестабильная окружающая среда создаёт множество вызовов.

Лю Цзяньчао подчеркнул, что что Китай является страной с наибольшим количеством соседей как на суше, так и на море. Благодаря совместным усилиям сторон, отношения между Китаем и его соседями сейчас находятся на самом высоком уровне в истории. Китай и его соседи вступают в новую фазу более высокого развития, сталкиваясь с новыми целями и задачами. В этом контексте он поделился с участниками диалога принципами китайской политики добрососедства и предложил ряд инициатив по совместному построению «общего дома» стабильности и мира.

Во второй половине дня, выступая на тематическом форуме «Расширение обменов, сотрудничества и взаимного обогащения между цивилизациями» в рамках диалога, товарищ Нго Донг Хай высоко оценил значимость этого мероприятия. Он подчеркнул, что конференция отражает приоритетное внимание со стороны КПК и государства Китая к отношениям с соседними странами. Это также является возможностью для политических партий в регионе откровенно обменяться мнениями, способствуя укреплению взаимного доверия, выгодного сотрудничества и лучшего понимания между цивилизациями.

Товарищ Нго Донг Хай отметил, что КПВ и государство Вьетнама всегда стремятся к укреплению дружественных отношений с соседями и другими странами мира, и в то же время — к расширению связей с политическими партиями, особенно в Азиатском регионе.

Он также подчеркнул, что в условиях быстроменяющегося, сложного и непредсказуемого мира, на фоне как традиционных, так и новых вызовов в сфере безопасности, культурный обмен, взаимопонимание и сотрудничество между цивилизациями становятся как никогда ранее важными и актуальными./

ИЖВ/ВИА

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