Вьетнам принял участие в выставке военной техники EUROSATORY

Делегация Министерства обороны Вьетнама на выставке EUROSATORY. Фото: ВИА

С 1998 г. по настоящее время на крупнейшие выставки Министерство обороны направляет делегатов для участия и ознакомления с новыми технологиями, научно-техническими достижениями, военной техников других стран мира и поиска возможностей сотрудничества.

В рамках поездки, помимо участия на выставке и ознакомление с военными предприятиями разных страны, делегация провела встречи со генерал-полковником Тьерри Маршаном - директором Департамента сотрудничества и национальной безопасности; генерал-майором Жоффруа де Ларузьер - заместителем начальника штаба по международным связям французской армии и генерал-майором Каролин Салахун - заместителем директора департамента международного сотрудничества по Азиатско-Тихоокеанскому региону Главного управления вооружений Франции.

На встречах обе стороны согласились сотрудничать в области обороны, а лидеры двух стран в последнее время достигли многих положительных результатов. В ближайшее время обе стороны обязуются развивать и продвигать оборонные отношения между Вьетнамом и Францией, уделяя особое внимание областям подготовки кадров, военной медицины и миротворческой деятельности ООН.

По этому случаю, генерал-лейтенант Нгуен Ван Нгиа также пригласил Министерство обороны Франции и крупные французские оборонные предприятия направить представителей для участия в 1-й Международной выставке военной техники во Вьетнаме, проведение которой запланировано на декабрь 2022 г.



