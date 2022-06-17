Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам принял участие в выставке военной техники EUROSATORY

EUROSATORY — одна из крупнейших в мире выставок военной техники c участием около 160 стран и крупнейших мировых оборонных предприятий.
  Делегация Министерства обороны Вьетнама на выставке EUROSATORY. Фото: ВИА  

С 1998 г. по настоящее время на крупнейшие выставки Министерство обороны направляет делегатов для участия и ознакомления с новыми технологиями, научно-техническими достижениями, военной техников других стран мира и поиска возможностей сотрудничества.

В рамках поездки, помимо участия на выставке и ознакомление с военными предприятиями разных страны, делегация провела встречи со генерал-полковником Тьерри Маршаном - директором Департамента сотрудничества и национальной безопасности; генерал-майором Жоффруа де Ларузьер - заместителем начальника штаба по международным связям французской армии и генерал-майором Каролин Салахун - заместителем директора департамента международного сотрудничества по Азиатско-Тихоокеанскому региону Главного управления вооружений Франции.

На встречах обе стороны согласились сотрудничать в области обороны, а лидеры двух стран в последнее время достигли многих положительных результатов. В ближайшее время обе стороны обязуются развивать и продвигать оборонные отношения между Вьетнамом и Францией, уделяя особое внимание областям подготовки кадров, военной медицины и миротворческой деятельности ООН.

По этому случаю, генерал-лейтенант Нгуен Ван Нгиа также пригласил Министерство обороны Франции и крупные французские оборонные предприятия направить представителей для участия в 1-й Международной выставке военной техники во Вьетнаме, проведение которой запланировано на декабрь 2022 г.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top