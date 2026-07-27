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Вьетнам принял участие в восьмом обзоре торговой политики Индии в рамках ВТО
Выступая на заседании, Май Фан Зунг поздравил Индию с впечатляющими достижениями в области экономики и развития, достигнутыми со времени предыдущего обзора ее торговой политики в 2021 году. Он высоко оценил меры Индии по стабилизации, восстановлению и укреплению экономики, благодаря которым страна стала одной из наиболее быстрорастущих среди крупнейших экономик мира, а темпы роста реального ВВП стабильно превышают 7%.
По данным Правительства Индии, в 2024–2025 годах экспорт товаров и услуг страны достиг рекордного уровня в 825,3 млрд долларов США, а среднегодовой объем экспорта в текущий обзорный период увеличился на 57,9% по сравнению с предыдущим периодом.
Май Фан Зунг также поздравил Индию с официальной передачей на хранение документа о принятии Соглашения о субсидировании рыболовства и с тем, что 20 июля 2026 года она стала 123-м членом ВТО, присоединившимся к этому соглашению.
Говоря о двусторонних отношениях, он отметил, что торгово-экономические связи между Вьетнамом и Индией являются одной из пяти важных опор расширенного всеобъемлющего стратегического партнерства, установленного руководителями высокого уровня двух стран в мае 2026 года.
Индия является одним из ведущих экономических партнеров Вьетнама в Южной Азии и занимает восьмое место среди крупнейших торговых партнеров страны. На двустороннюю торговлю приходится около 80% общего товарооборота Вьетнама со странами Южной Азии. В свою очередь Вьетнам в настоящее время занимает 22-е место среди крупнейших торговых партнеров Индии в мире и четвертое место в АСЕАН.
Выразив обеспокоенность недавними мерами Индии, затрагивающими экспорт, Вьетнам выразил надежду, что индийская сторона устранит эти торговые барьеры в целях дальнейшего укрепления прочного партнерства между двумя странами.
Май Фан Зунг заявил, что обеим сторонам следует также укреплять координацию посредством совместного продвижения торговли и диверсификации цепочек поставок в сферах, где их сильные стороны взаимно дополняют друг друга, включая текстильную и швейную промышленность, фармацевтику, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Посол отметил, что Вьетнам видит значительный потенциал для развития двусторонней торговли с Индией и готов тесно сотрудничать с этой страной в целях дальнейшего углубления экономического партнерства, содействуя общему процветанию народов двух государств, а также стабильности и росту в регионе.
В преддверии заседания Постоянное представительство Вьетнама в Женеве также координировало действия с представительствами других стран АСЕАН при подготовке совместного заявления, в котором была дана высокая оценка всеобъемлющему стратегическому партнерству АСЕАН - Индия, экономическим достижениям и расширению сфер сотрудничества между двумя сторонами.