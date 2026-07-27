Вьетнам принял участие в восьмом обзоре торговой политики Индии в рамках ВТО

Постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве посол Май Фан Зунг выступает на восьмом обзоре торговой политики Индии в рамках ВТО. Фото: ВИА