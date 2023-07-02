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Вьетнам принял почти 5,6 миллиона иностранных посетителей в первом полугодии
Что касается уровня восстановления по сравнению с периодом до пандемии, на пяти рынках наблюдался рост, включая Камбоджу (338%), Индию (236%), Лаос (117%), Таиланд (108,4%) и Сингапур (107,4%).
Двумя рынками, где рост был близок к уровню 2019 года, стали США (95%) и Австралия (92%). Кроме того, положительно выросло число посетителей Вьетнама из Республики Корея (РК), Великобритании, Германии и Франции. Однако китайский рынок восстановился только на 22,4%, поскольку Китай вновь открыл групповые туры во Вьетнам с 15 марта этого года.
Великобритания оставалась крупнейшим рынком вьетнамского туризма в первой половине 2023 года с 1,6 млн туристических прибытий, что составляет 28% от общего числа международных посетителей Вьетнама. За ней следуют Китай и США.
Среди десяти крупнейших рынков вьетнамского туризма четыре находились в Северо-Восточной Азии - РК, Китай, Тайвань (Китай) и Япония, и три в Юго-Восточной Азии - Таиланд, Малайзия и Камбоджа. Австралия и Индия заняли девятое и десятое места.
Великобритания, Франция и Германия были тремя крупнейшими рынками для вьетнамского туризма в Европе. Кроме того, за рассматриваемый период Вьетнам привлек 62.000 российских туристов.
В 2023 году Вьетнам планирует принять 110 миллионов туристов, включая 8 миллионов иностранных гостей. Страна рассчитывает заработать на туризме около 650 триллионов донгов (27,56 млрд. долл. США).