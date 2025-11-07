НОВОСТИ
Вьетнам принял почти 17,2 миллиона иностранных туристов за 10 месяцев 2025 года
За 10 месяцев 2025 года азиатский регион продолжал оставаться основным рынком, обеспечив 13,6 миллиона туристов (рост на 21%). Китай и Республика Корея по-прежнему являются двумя крупнейшими рынками въездного туризма во Вьетнам: из Китая прибыло 4,3 миллиона туристов (25,2%), из Республики Корея – 3,6 миллиона (21%).
Особенно заметен рост туристических потоков из стран Юго-Восточной Азии: количество туристов из Камбоджи увеличилось на 50,3%, с Филиппин – на 89,1%. Рост также зафиксирован из Малайзии (на 15,8%), Сингапура (на 13,0%), Индонезии (на 12,9%) и Таиланда (на 10,1%).
Среди крупных рынков вне региона количество туристов из Индии увеличилось на 45,7%, из Австралии – на 13,1%. Особенно примечателен рост числа туристов из Российской Федерации – на 182,2%; это самый высокий показатель среди всех иностранных рынков, откуда прибывали туристы во Вьетнам в последнее время.
Европейский рынок продемонстрировал наибольший рост среди всех регионов – примерно на 34,9%, с общим числом более 2,1 миллиона туристов. Помимо того, что октябрь является началом сезона международного туризма во Вьетнам, таких результатов также удалось достичь благодаря эффективной визовой политике и активной рекламно-пропагандистской деятельности в сфере туризма.
По данным Генерального статистического управления (Министерство планирования и инвестиций), доход от услуг размещения и общественного питания за 10 месяцев 2025 года составил 695,1 трлн донгов, что равняется 12% от общего объема розничных продаж товаров и услуг, увеличившись на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост доходов зафиксирован в таких местностях, как Хошимин (на 18,1%), Дананг (на 16,1%), Кантхо (на 12,8%), Ханой (на 12,2%) и Хайфон (на 11,8%).
С начала года до конца октября 2025 года доход от туристических услуг составил примерно 77,4 трлн донгов, что составляет 1,4% от общего объема розничных продаж товаров и услуг, увеличившись на 19,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди регионов с наилучшими показателями роста: Хошимин (на 23,2%), Ханой (на 20,4%), Куангнинь (на 18,2%), Виньлонг (на 16,3%) и Хюэ (на 15,5%).
Исходя из тенденций восстановления после пандемии COVID-19, в начале 2025 года туристическая отрасль Вьетнама поставила цель принять от 22 до 23 миллионов иностранных туристов в течение года. В августе 2025 года правительство издало Резолюцию № 226/NQ-CP о целях роста по отраслям, регионам и ключевых мерах для обеспечения общего экономического роста страны на уровне 8,3–8,5%. В соответствии с документом правительство поручило туристической отрасли стремиться принять не менее 25 миллионов иностранных туристов в 2025 году.
На регулярной пресс-конференции Министерства культуры, спорта и туризма, состоявшейся по итогам третьего квартала 2025 года, заместитель главы Национального управления туризма Вьетнама Фам Ван Тхюи отметил, что достижение цели в 25 миллионов иностранных туристов является сложной задачей, но вполне выполнимой, если отрасль ускорит темпы и сосредоточится на реализации приоритетных решений в оставшееся время года.