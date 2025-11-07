Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам принял почти 17,2 миллиона иностранных туристов за 10 месяцев 2025 года

В октябре 2025 года количество иностранных туристов, прибывших во Вьетнам, достигло 1,73 миллиона человек, что на 13,8% больше, чем в предыдущем месяце, и на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом за 10 месяцев 2025 года общее количество иностранных туристов составило почти 17,2 миллиона человек, увеличившись на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
  Иностранные туристы в национальных костюмах народов Вьетнама готовят пирог баньчынг в день традиционного праздника Тэт. Фото: Нгуен Тхань/ВИА  
Согласно информации, опубликованной 6 ноября Национальным управлением туризма Вьетнама, 14,6 миллиона иностранных туристов прибыли воздушным путем (84,9% от общего числа, рост на 21,8%), 2,4 миллиона – по суше (13,9%, рост на 21,4%), и 205 100 человек – морем (1,2%, рост на 8,5%).

За 10 месяцев 2025 года азиатский регион продолжал оставаться основным рынком, обеспечив 13,6 миллиона туристов (рост на 21%). Китай и Республика Корея по-прежнему являются двумя крупнейшими рынками въездного туризма во Вьетнам: из Китая прибыло 4,3 миллиона туристов (25,2%), из Республики Корея – 3,6 миллиона (21%).

Особенно заметен рост туристических потоков из стран Юго-Восточной Азии: количество туристов из Камбоджи увеличилось на 50,3%, с Филиппин – на 89,1%. Рост также зафиксирован из Малайзии (на 15,8%), Сингапура (на 13,0%), Индонезии (на 12,9%) и Таиланда (на 10,1%).

Среди крупных рынков вне региона количество туристов из Индии увеличилось на 45,7%, из Австралии – на 13,1%. Особенно примечателен рост числа туристов из Российской Федерации – на 182,2%; это самый высокий показатель среди всех иностранных рынков, откуда прибывали туристы во Вьетнам в последнее время.

Европейский рынок продемонстрировал наибольший рост среди всех регионов – примерно на 34,9%, с общим числом более 2,1 миллиона туристов. Помимо того, что октябрь является началом сезона международного туризма во Вьетнам, таких результатов также удалось достичь благодаря эффективной визовой политике и активной рекламно-пропагандистской деятельности в сфере туризма.

По данным Генерального статистического управления (Министерство планирования и инвестиций), доход от услуг размещения и общественного питания за 10 месяцев 2025 года составил 695,1 трлн донгов, что равняется 12% от общего объема розничных продаж товаров и услуг, увеличившись на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост доходов зафиксирован в таких местностях, как Хошимин (на 18,1%), Дананг (на 16,1%), Кантхо (на 12,8%), Ханой (на 12,2%) и Хайфон (на 11,8%).

С начала года до конца октября 2025 года доход от туристических услуг составил примерно 77,4 трлн донгов, что составляет 1,4% от общего объема розничных продаж товаров и услуг, увеличившись на 19,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среди регионов с наилучшими показателями роста: Хошимин (на 23,2%), Ханой (на 20,4%), Куангнинь (на 18,2%), Виньлонг (на 16,3%) и Хюэ (на 15,5%).

Исходя из тенденций восстановления после пандемии COVID-19, в начале 2025 года туристическая отрасль Вьетнама поставила цель принять от 22 до 23 миллионов иностранных туристов в течение года. В августе 2025 года правительство издало Резолюцию № 226/NQ-CP о целях роста по отраслям, регионам и ключевых мерах для обеспечения общего экономического роста страны на уровне 8,3–8,5%. В соответствии с документом правительство поручило туристической отрасли стремиться принять не менее 25 миллионов иностранных туристов в 2025 году.

На регулярной пресс-конференции Министерства культуры, спорта и туризма, состоявшейся по итогам третьего квартала 2025 года, заместитель главы Национального управления туризма Вьетнама Фам Ван Тхюи отметил, что достижение цели в 25 миллионов иностранных туристов является сложной задачей, но вполне выполнимой, если отрасль ускорит темпы и сосредоточится на реализации приоритетных решений в оставшееся время года.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Последнее сообщение о тайфуне №13

Последнее сообщение о тайфуне №13

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, по состоянию на раннее утро 7 ноября ослабевший шторм №13 был понижен в категории с тропической депрессии до области пониженного давления на территории Южного Лаоса.
ПОДРОБНЕЕ

Top