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Вьетнам принял более 8,8 миллиона иностранных туристов за шесть месяцев

В первой половине 2024 года Вьетнам посетило более 8,8 миллиона иностранных туристов, что на 4,1 % больше, чем за тот же период 2019 года до начала пандемии COVID-19.

 

Только в июне Вьетнам принял более 1,2 миллиона иностранных туристов, что на 28,1% больше, чем в прошлом году, сообщило 29 июня Главное статистическое управление (GSO).

Рост был обусловлен, главным образом, благоприятной визовой политикой страны и расширенными программами продвижения туризма в провинциях и городах центрального подчинения по всей стране.

Из общего числа отдыхающих 83,8% прибыли во Вьетнам воздушным транспортом, автомобильным транспортом - 14,3 %, а морским - 1,9 %.
Доходы от размещения и ресторанных услуг, по оценкам, выросли на 15,2%, а от туристических поездок - на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года провинции и города активизировали программы по продвижению и популяризации туризма, чтобы привлечь как внутренних, так и иностранных туристов.

Как правило, за первые шесть месяцев столица Ханой привлекла более 14 миллионов посетителей, что на 13,7% больше, чем годом ранее. В том числе 3,16 миллиона иностранных туристов, что на 52,6% больше, чем годом ранее, свидетельствуют статистические данные.

Администрация управления по туризму Вьетнама (VNAT) также организует различные мероприятия для привлечения иностранных туристов. С 24 июня по 2 июля в Париже (Франция), Милане (Италия) и Франкфурте (Германия) проходят программы по представлению вьетнамского туризма.

Европа является одним из основных источников туристов для Вьетнама. В прошлом году Вьетнам посетило более 1,4 миллиона европейских туристов, что на 187% больше, чем в 2022 году.

Фестиваль культуры и туризма Вьетнама 2024 года в Республике Корея (РК) пройдет с 29 июня по 3 июля, сообщает VNAT.

В рамках фестиваля пройдут форум по продвижению туризма и культурного сотрудничества между двумя странами, деловая встреча с участием высших руководителей Вьетнама, площадка по продвижению имиджа вьетнамской страны, народа и туристической культуры, а также художественные представления.

В VNAT заявили, что это станет возможностью для двух стран, а также для населенных пунктов и предприятий представить привлекательные стратегии, направления и продукты, а также шанс для предприятий наладить деловое сотрудничество и привлечь больше корейских туристов.

В прошлом году Вьетнам принял 12,6 миллиона иностранных туристов, в том числе 3,6 миллиона корейцев, что вывело РК на первое место по числу международных посетителей Вьетнама.

При этом около 420 000 вьетнамцев выбрали восточноазиатскую страну в качестве места отдыха.

ИЖВ/ВИА

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