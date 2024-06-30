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Вьетнам принял более 8,8 миллиона иностранных туристов за шесть месяцев
Только в июне Вьетнам принял более 1,2 миллиона иностранных туристов, что на 28,1% больше, чем в прошлом году, сообщило 29 июня Главное статистическое управление (GSO).
Рост был обусловлен, главным образом, благоприятной визовой политикой страны и расширенными программами продвижения туризма в провинциях и городах центрального подчинения по всей стране.
Из общего числа отдыхающих 83,8% прибыли во Вьетнам воздушным транспортом, автомобильным транспортом - 14,3 %, а морским - 1,9 %.
Доходы от размещения и ресторанных услуг, по оценкам, выросли на 15,2%, а от туристических поездок - на 37,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала года провинции и города активизировали программы по продвижению и популяризации туризма, чтобы привлечь как внутренних, так и иностранных туристов.
Как правило, за первые шесть месяцев столица Ханой привлекла более 14 миллионов посетителей, что на 13,7% больше, чем годом ранее. В том числе 3,16 миллиона иностранных туристов, что на 52,6% больше, чем годом ранее, свидетельствуют статистические данные.
Администрация управления по туризму Вьетнама (VNAT) также организует различные мероприятия для привлечения иностранных туристов. С 24 июня по 2 июля в Париже (Франция), Милане (Италия) и Франкфурте (Германия) проходят программы по представлению вьетнамского туризма.
Европа является одним из основных источников туристов для Вьетнама. В прошлом году Вьетнам посетило более 1,4 миллиона европейских туристов, что на 187% больше, чем в 2022 году.
Фестиваль культуры и туризма Вьетнама 2024 года в Республике Корея (РК) пройдет с 29 июня по 3 июля, сообщает VNAT.
В рамках фестиваля пройдут форум по продвижению туризма и культурного сотрудничества между двумя странами, деловая встреча с участием высших руководителей Вьетнама, площадка по продвижению имиджа вьетнамской страны, народа и туристической культуры, а также художественные представления.
В VNAT заявили, что это станет возможностью для двух стран, а также для населенных пунктов и предприятий представить привлекательные стратегии, направления и продукты, а также шанс для предприятий наладить деловое сотрудничество и привлечь больше корейских туристов.
В прошлом году Вьетнам принял 12,6 миллиона иностранных туристов, в том числе 3,6 миллиона корейцев, что вывело РК на первое место по числу международных посетителей Вьетнама.
При этом около 420 000 вьетнамцев выбрали восточноазиатскую страну в качестве места отдыха.