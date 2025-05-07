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Вьетнам принял более 7,67 миллиона иностранных туристов за первые четыре месяца 2025 года

За первые четыре месяца количество иностранных туристов, прибывших во Вьетнам, составило почти 7,67 миллиона человек, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При текущих темпах эксперты прогнозируют, что к концу года туристический сектор может достичь целевого показателя в 22–23 миллиона иностранных туристов. Согласно данным, опубликованным 6 мая Статистическим управлением, в апреле страна приняла около 1,65 миллиона иностранных туристов — на более чем 6% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако это самый низкий месячный показатель с начала 2025 года.

В то же время в апреле наблюдалась активность в сфере пассажирских перевозок: было перевезено более 486 миллионов пассажиров, что почти на 6% больше по сравнению с мартом. Это связано с ростом внутренних поездок и увеличением количества иностранных туристов.

В целом за первые четыре месяца года Вьетнам принял почти 7,67 миллиона иностранных туристов — рост на 23% в годовом выражении. Эксперты прогнозируют, что к концу года туристический сектор может достичь целевого показателя в 22–23 миллиона иностранных туристов.

Большинство иностранных туристов прибыли во Вьетнам авиатранспортом — почти 6,6 миллиона человек. Далее следуют путешествия по суше — около 925 тысяч человек, и по морю — почти 160 тысяч.

Общий объём пассажирских перевозок за четыре месяца оценивается в 1,88 миллиарда человек, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай остаётся крупнейшим рынком по числу прибывающих во Вьетнам туристов как в апреле, так и по итогам четырёх месяцев. За ним следуют Южная Корея, Тайвань, Япония, Индия и Камбоджа. Общее количество туристов из этих стран составило более 4,2 миллиона человек, что эквивалентно почти 60% от общего числа иностранных туристов.

Российский рынок продемонстрировал хороший рост — 110,9%, что позволило России стать крупнейшим рынком по числу туристов из Европы, прибывших во Вьетнам в первые четыре месяца года. За этот период страну посетили более 166 тысяч российских туристов — больше, чем из Великобритании (155 тыс.), Франции (137 тыс.) и Германии (125 тыс.).

Среди рынков с наибольшими темпами роста за первые четыре месяца 2025 года также выделяются Филиппины, Камбоджа, Китай, Лаос и Польша — рост составил от 150% до более чем 200%.

По мнению экспертов, апрель традиционно считается концом высокого сезона приёма иностранных туристов (inbound), поэтому снижение потока по сравнению с предыдущими месяцами является ожидаемым и вполне нормальным.

В ближайшие три месяца во Вьетнаме начнутся летние каникулы для школьников и студентов — это период внутреннего туризма, который, как ожидается, станет «золотым сезоном» для внутренней туристической отрасли.

ВИА/ИЖВ

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