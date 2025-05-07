НОВОСТИ
Вьетнам принял более 7,67 миллиона иностранных туристов за первые четыре месяца 2025 года
В то же время в апреле наблюдалась активность в сфере пассажирских перевозок: было перевезено более 486 миллионов пассажиров, что почти на 6% больше по сравнению с мартом. Это связано с ростом внутренних поездок и увеличением количества иностранных туристов.
В целом за первые четыре месяца года Вьетнам принял почти 7,67 миллиона иностранных туристов — рост на 23% в годовом выражении. Эксперты прогнозируют, что к концу года туристический сектор может достичь целевого показателя в 22–23 миллиона иностранных туристов.
Большинство иностранных туристов прибыли во Вьетнам авиатранспортом — почти 6,6 миллиона человек. Далее следуют путешествия по суше — около 925 тысяч человек, и по морю — почти 160 тысяч.
Общий объём пассажирских перевозок за четыре месяца оценивается в 1,88 миллиарда человек, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Китай остаётся крупнейшим рынком по числу прибывающих во Вьетнам туристов как в апреле, так и по итогам четырёх месяцев. За ним следуют Южная Корея, Тайвань, Япония, Индия и Камбоджа. Общее количество туристов из этих стран составило более 4,2 миллиона человек, что эквивалентно почти 60% от общего числа иностранных туристов.
Российский рынок продемонстрировал хороший рост — 110,9%, что позволило России стать крупнейшим рынком по числу туристов из Европы, прибывших во Вьетнам в первые четыре месяца года. За этот период страну посетили более 166 тысяч российских туристов — больше, чем из Великобритании (155 тыс.), Франции (137 тыс.) и Германии (125 тыс.).
Среди рынков с наибольшими темпами роста за первые четыре месяца 2025 года также выделяются Филиппины, Камбоджа, Китай, Лаос и Польша — рост составил от 150% до более чем 200%.
По мнению экспертов, апрель традиционно считается концом высокого сезона приёма иностранных туристов (inbound), поэтому снижение потока по сравнению с предыдущими месяцами является ожидаемым и вполне нормальным.
В ближайшие три месяца во Вьетнаме начнутся летние каникулы для школьников и студентов — это период внутреннего туризма, который, как ожидается, станет «золотым сезоном» для внутренней туристической отрасли.