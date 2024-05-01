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Вьетнам принял более 6 миллионов иностранных туристов за четыре месяца

За первые четыре месяца этого года Вьетнам принял более 6,2 млн иностранных туристов, что на 68,3% больше, чем в прошлом году, и на 3,9% больше, чем за тот же период 2019 года до начала пандемии COVID-19, сообщило 29 апреля Главное статистическое управление (GSO). Только в апреле страна приняла почти 1,6 миллиона иностранных гостей, что на 58,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным GSO, увеличению числа иностранных гостей во Вьетнаме способствовали благоприятная визовая политика и привлекательные программы стимулирования туризма.

Из общего числа международных туристов, прибывших за последние четыре месяца, 87,7% путешествовали по воздуху, 13,8% - по суше и 2,5% - по морю.

Доходы от размещения и питания за этот период составили 237,3 трлн донгов (9,36 млн долларов США), что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а доходы от туристических поездок - 19,4 трлн донгов, что на 49,3% больше, чем в прошлом году.

ИЖВ/ВИА

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