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Вьетнам принял более 2,35 млн иностранных туристов за 10 месяцев
По данным ведомства, из 2,35 млн посетителей до 88,8% путешествовали по авиасообщению, что в 24,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Туристический сектор прилагает все усилия, чтобы привлечь больше иностранных отдыхающих в пиковый период до апреля 2023 года, при этом Индия рассматривается как многообещающий рынок.
По данным Google Destination Insights, только в начале апреля объем поиска авиакомпаний во Вьетнам из Индии увеличился на 400% в годовом исчислении и продолжил расти более чем на 3.000% месяц спустя. С начала июня этот показатель стабильно увеличивался более чем на 1.000% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число поисков жилья во Вьетнаме также утроилось с начала апреля.
Центральная провинция Куангнам, где находятся признанный ЮНЕСКО древний город Хойан и святилище Мишон, в начале 2023 года организует выездное шоу для продвижения своего туризма в Нью-Дели.
12 октября в Куангнаме успешно прошел Форум по туризму Меконга (MTF) 2022 года на тему «Восстановление туризма, восстановление с устойчивостью» с участием более 250 делегатов из Вьетнама и других стран субрегиона Большого Меконга (GMS), а также международные туристические организации.
Благодаря успеху форума Вьетнам продемонстрировал свою приверженность дальнейшей совместной работе с другими членами региона к югу от Меконга для укрепления солидарности и координации для развития регионального туристического сектора в новом контексте.