Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам принял более 2 миллионов иностранных туристов в апреле 2026 года

По данным Национального управления туризма Вьетнама (НУТВ), в апреле 2026 года страну посетили 2,03 млн иностранных туристов, доведя общее число международных прибытий за первые четыре месяца года до 8,8 млн человек, что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 35% от годовой цели — 25 млн иностранных туристов в 2026 году.
  Иностранные туристы любуются красотой комплекса чамских памятников Мишон  
Этот впечатляющий результат подтверждает позицию Вьетнама как безопасного, стабильного и всё более привлекательного направления на мировой туристической карте. Это также первый случай, когда в течение четырёх месяцев подряд туристическая отрасль страны принимает более 2 млн иностранных гостей ежемесячно; и впервые число международных прибытий за первые четыре месяца года достигло 8,8 млн.

За первые четыре месяца 2026 года в десятку крупнейших рынков, направляющих туристов во Вьетнам, вошли: Китай, Республика Корея, Россия, Тайвань (Китай), Камбоджа, США, Индия, Япония, Австралия и Филиппины. На эти рынки приходится около 72% общего числа международных прибытий, при этом только два крупнейших рынка — Китай и Республика Корея — обеспечивают 39,8%.

Примечательно, что структура рынков продолжает диверсифицироваться и становится более сбалансированной за счёт роста ряда перспективных направлений. Особенно выделяется резкий рост российского рынка — почти на 300% по сравнению с аналогичным периодом. Это стало возможным благодаря активному восстановлению прямых авиарейсов, высокому спросу на длительный отдых, а также конкурентным преимуществам Вьетнама в сфере безопасности, инфраструктуры, природных условий и стоимости, что делает страну одним из ведущих направлений для российских туристов в Азии.

В то же время регион Юго-Восточной Азии продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. В частности, Филиппины увеличили турпоток на 73,4%, обогнав Малайзию и войдя в десятку крупнейших рынков. Далее следуют Камбоджа (+41,6%), Индонезия (+30,1%), Сингапур (+29,8%) и Малайзия (+21,7%), тогда как Таиланд сохраняет стабильный рост на уровне 8,4%. В Южной Азии Индия продолжает укреплять статус стратегического рынка с высоким ростом на уровне 59,1%, что свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего развития.

Европа стала регионом с наиболее высокими темпами роста за первые четыре месяца года — общий показатель увеличился на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие рынки Западной и Северной Европы показали положительную динамику: Великобритания (+10,4%), Франция (+12,1%), Германия (+14,5%), Италия (+8,9%), Дания (+18,4%), Норвегия (+23,8%), Швеция (+26,6%). Рынки, пользующиеся безвизовым режимом, такие как Польша, Швейцария и Чехия, также продемонстрировали высокий рост — соответственно 52,7%, 19,4% и 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует об эффективности визовой политики в стимулировании туризма и расширении европейского рынка.

По информации НУТВ, в условиях, когда мир продолжает сталкиваться с геополитическими рисками, конфликтами и вызовами безопасности, фактор безопасности становится ключевым критерием при выборе направления для международных туристов. Помимо соответствия требованиям безопасности, Вьетнам привлекает разнообразными туристическими ресурсами, уникальными ландшафтами и богатым культурным наследием. Тенденции развития туристических продуктов в направлении опыта, экологического туризма, отдыха и знакомства с местной культурой открывают значительные возможности для повышения конкурентоспособности отрасли. В сочетании с либеральной визовой политикой, удобным авиасообщением и постоянно обновляющейся экосистемой туристических продуктов Вьетнам постепенно укрепляет свои позиции как одно из ведущих туристических направлений Азии, создавая прочную основу для устойчивого роста в будущем.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Прорыв в развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Индии на новом этапе

Прорыв в развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Индии на новом этапе

По приглашению Премьер-министра Республики Индия Нарендра Моди Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с делегацией высокого уровня Вьетнама совершает государственный визит в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top