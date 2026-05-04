Вьетнам принял более 2 миллионов иностранных туристов в апреле 2026 года
За первые четыре месяца 2026 года в десятку крупнейших рынков, направляющих туристов во Вьетнам, вошли: Китай, Республика Корея, Россия, Тайвань (Китай), Камбоджа, США, Индия, Япония, Австралия и Филиппины. На эти рынки приходится около 72% общего числа международных прибытий, при этом только два крупнейших рынка — Китай и Республика Корея — обеспечивают 39,8%.
Примечательно, что структура рынков продолжает диверсифицироваться и становится более сбалансированной за счёт роста ряда перспективных направлений. Особенно выделяется резкий рост российского рынка — почти на 300% по сравнению с аналогичным периодом. Это стало возможным благодаря активному восстановлению прямых авиарейсов, высокому спросу на длительный отдых, а также конкурентным преимуществам Вьетнама в сфере безопасности, инфраструктуры, природных условий и стоимости, что делает страну одним из ведущих направлений для российских туристов в Азии.
В то же время регион Юго-Восточной Азии продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста. В частности, Филиппины увеличили турпоток на 73,4%, обогнав Малайзию и войдя в десятку крупнейших рынков. Далее следуют Камбоджа (+41,6%), Индонезия (+30,1%), Сингапур (+29,8%) и Малайзия (+21,7%), тогда как Таиланд сохраняет стабильный рост на уровне 8,4%. В Южной Азии Индия продолжает укреплять статус стратегического рынка с высоким ростом на уровне 59,1%, что свидетельствует о значительном потенциале дальнейшего развития.
Европа стала регионом с наиболее высокими темпами роста за первые четыре месяца года — общий показатель увеличился на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Многие рынки Западной и Северной Европы показали положительную динамику: Великобритания (+10,4%), Франция (+12,1%), Германия (+14,5%), Италия (+8,9%), Дания (+18,4%), Норвегия (+23,8%), Швеция (+26,6%). Рынки, пользующиеся безвизовым режимом, такие как Польша, Швейцария и Чехия, также продемонстрировали высокий рост — соответственно 52,7%, 19,4% и 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует об эффективности визовой политики в стимулировании туризма и расширении европейского рынка.
По информации НУТВ, в условиях, когда мир продолжает сталкиваться с геополитическими рисками, конфликтами и вызовами безопасности, фактор безопасности становится ключевым критерием при выборе направления для международных туристов. Помимо соответствия требованиям безопасности, Вьетнам привлекает разнообразными туристическими ресурсами, уникальными ландшафтами и богатым культурным наследием. Тенденции развития туристических продуктов в направлении опыта, экологического туризма, отдыха и знакомства с местной культурой открывают значительные возможности для повышения конкурентоспособности отрасли. В сочетании с либеральной визовой политикой, удобным авиасообщением и постоянно обновляющейся экосистемой туристических продуктов Вьетнам постепенно укрепляет свои позиции как одно из ведущих туристических направлений Азии, создавая прочную основу для устойчивого роста в будущем.