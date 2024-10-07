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Вьетнам принял более 12,7 млн иностранных туристов за девять месяцев
В результате число международных посетителей за первые девять месяцев 2024 года превысило 12,7 млн человек, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На долю воздушных прибытий пришлось почти 10,8 млн, что составляет 84,9% от общего числа и на 38,7% больше по сравнению с прошлым годом. Число прибытий наземным транспортом достигло почти 1,8 миллиона, что составляет 13,8%, увеличившись на 68,1%.
В сентябре крупнейшим рынком-источником туристов во Вьетнам оставалась Республика Корея - более 355 000 посетителей, за ней следовал Китай с более чем 257 000 посетителей. Среди других крупнейших рынков - Тайвань (Китай), Япония и США.
В целом, за первые девять месяцев этого года большая доля туристов во Вьетнам прибыла из Азии - более 10,12 млн человек (рост на 47,7% по сравнению с прошлым годом), далее следуют Европа (более 1,4 млн человек, рост почти на 40%), Америка (736 600 человек, рост на 7,9%), Океания (391 300 человек, рост на 25,8%) и Африка (38 800 человек, самый большой рост на 90,7% по сравнению с предыдущим годом).
Число вьетнамцев, выезжающих за границу в сентябре 2024 года, составило 421 800 человек, что на 15,9 % меньше, чем за тот же период прошлого года.
За девять месяцев число вьетнамцев, выезжающих за границу, достигло 4,1 млн человек, увеличившись на 6,1% по сравнению с прошлым годом.
В конце сентября Министерство культуры, спорта и туризма (MOCST) успешно провело программу по продвижению туризма и кино в США с 23 по 25 сентября под девизом «Вьетнам - новое место назначения для мирового кино».
Программа продемонстрировала туристические направления Вьетнама и потенциал съемочных площадок, привлекая голливудские студии к съемкам фильмов во Вьетнаме. Ожидается, что эти фильмы привлекут внимание международных СМИ, будут способствовать развитию туризма и привлекут больше посетителей в страну.
Несмотря на снижение числа посетителей в сентябре, туристическая индустрия намерена достичь цели по привлечению 17-18 миллионов иностранных посетителей в этом году, так как последние три месяца являются пиковым сезоном для международных прибытий во Вьетнам.
«Учитывая эти факторы, цель принять 18 миллионов международных посетителей в этом году вполне достижима», - сказал Нгуен Ле Фук, заместитель директора Национальной администрации по туризму Вьетнама.
Нгуен Ле Фук также отметил, что туристическая отрасль северного региона быстро восстанавливается после последствий супер-тайфуна, обрушившегося на страну в начале сентября.
Индия также является одним из самых быстрорастущих рынков во Вьетнаме, особенно в связи со знаменательными мероприятиями, проводимыми индийской элитой, и в этой южноазиатской стране было проведено множество рекламных кампаний.