НОВОСТИ
Вьетнам приннял участие в 35-й министерской встрече АТЭС в Перу
Во встрече приняли участие министры иностранных дел и экономики из 21 страны-члена АТЭС, в том числе заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон.
В центре обсуждения были вопросы, связанные с прогрессом АТЭС в 2024 году, в частности, действия в соответствии с «Видением АТЭС 2040», а также инициативы по развитию чистой водородной энергетики и предотвращению потерь продовольствия.
Ключевое внимание было уделено укреплению сотрудничества в области торговли, инвестиций, инноваций и цифровизации для поддержки устойчивого, инклюзивного и жизнеспособного роста.
Участники подчеркнули важность справедливой, прозрачной и инклюзивной торговой среды и подтвердили свою приверженность многосторонней торговой системе, основанной на правилах, включая реформу ВТО.
Они также поддержали усилия по региональной экономической интеграции, направленные на создание будущей зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЗСТАП).
Дополнительные обсуждения были посвящены усилению поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) с целью повышения их потенциала и расширения доступа на мировые рынки.
Участники договорились о приоритетном сотрудничестве АТЭС в области зеленого перехода, доступной и справедливой чистой энергии, а также реализации Дорожной карты по продовольственной безопасности на период до 2030 года.
Внимание также было направлено на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом с акцентом на содействие устойчивому экономическому переходу уязвимых слоев населения из неформальной экономики в формальную.
Буй Тхань Шон высоко оценил достижения АТЭС 2024 года, подчеркнув активный вклад Перу как принимающей стороны.
В ходе сессии «Инновации и цифровизация для содействия переходу к формальной и глобальной экономике» он рассказал об усилиях Вьетнама по переходу на цифровые технологии, направленных на создание рабочих мест и экономическую интеграцию, особенно в неформальном секторе.
На основе опыта Вьетнама он предложил несколько рекомендаций для сотрудничества в рамках АТЭС, включая укрепление цифрового управления путем обмена передовым опытом по интеграции цифровых технологий в регистрацию бизнеса, соблюдение налогового и трудового законодательства; поддержку ММСП путем расширения доступа к капиталу и рынкам через цифровые платформы и онлайн-банкинг, оптимизацию административных процессов и развитие бизнес-связи; расширение программ профессионального обучения и цифровых навыков для работников, особенно в неформальном секторе, для содействия справедливому переходу к формальной экономике.
Рекомендации Вьетнама были положительно восприняты членами АТЭС и включены в официальные документы встречи.
35-я министерская встреча АТЭС является важным событием в рамках Недели саммита АТЭС 2024 года, закладывающим основу для проведения 31-й встречи лидеров экономик АТЭС 15-16 ноября 2024 года.