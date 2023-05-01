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Вьетнам принимает 3,7 миллиона иностранных туристов за четыре месяца
Почти 3,7 миллиона иностранных туристов посетили Вьетнам за первые четыре месяца 2023 года, по данным Национальной администрации туризма Вьетнама (VNAT).
Количество внутренних туристов за этот период оценивается в 38 миллионов человек.
Общий доход от туристов оценивается в 196,6 трлн донгов (8,3 млрд USD).
Из общего числа посетителей до 88,7% путешествовали воздушным транспортом, 10,1% - автомобильным и 1,2% - морским.
Только в апреле Вьетнам принял 984. 000 международных путешественников, что является самым высоким показателем с начала этого года и на 9,9% больше, чем в предыдущем месяце. За месяц страна обслужила 10,5 млн. внутренних туристов.
Республика Корея остается крупнейшим туристическим рынком Вьетнама в первые четыре месяца этого года с одним миллионом посетителей, за ней следуют США с 263. 000 и Китай с 252.000 путешественников.
Число китайских туристо
в во Вьетнам в апреле составило 112.000 человек, что на 61,5% больше, чем в предыдущем месяце, благодаря тому, что с 15 марта китайская граница была вновь открыта для групповых туров.
Доходы от услуг размещения и общественного питания в период с января по апрель, по оценкам, составят 214,8 трлн донгов, что на 25,% больше, чем в прошлом году.
Между тем, благодаря интересным культурным и туристическим мероприятиям, проводимым во многих населенных пунктах в первые месяцы года, доходы от туристических поездок составили 9,1 трлн донгов, что почти в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В этом году Вьетнам стремится обслужить 110 миллионов туристов, включая 8 миллионов иностранцев, и заработать на туристических услугах около 650 триллионов донгов.
Фильм не только популяризирует образ красоты Вьетнама среди международных друзей, но и вдохновляет иностранных туристов немедленно приехать во Вьетнам, сказали в VNAT.