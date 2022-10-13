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Вьетнам принимает участие в V Международном форуме «Российская энергетическая неделя»
Мероприятие, пятое в своем роде, собрало более 3.000 делегатов, в том числе министров из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, Казахстана, Мали, Мьянмы, Беларуси, Сирии, Сьерра-Леоне, Турции, Шри-Ланки и Вьетнама, и около 50 руководителей дипломатического корпуса вместе с руководителями и представителями крупнейших энергетических корпораций и организаций, а также ведущими экспертами энергетического сектора из около 70 стран мира.
В тот же день на пленарном заседании форума «Глобальная энергетика в многополярном мире» выступил президент России Владимир Путин.
Программа включает в себя панельные сессии, круглые столы и деловые мероприятия с ключевыми игроками отрасли для обсуждения устойчивого развития энергетики между Россией и Африкой, прогнозов мирового рынка нефти и газа и создания новых энергетических ассоциаций в условиях меняющегося политического строя и мировой экономики.