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Вьетнам принимает участие в 29-й узкой встрече министров экономики стран АСЕАН

Вьетнамская делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли Чан Куок Кханем приняла участие в 29-й узкой встрече министров экономики стран АСЕАН (AEM) в провинции Центральная Ява Индонезии 22 марта. Вьетнамская делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли Чан Куок Кханем приняла участие в 29-й узкой встрече министров экономики стран АСЕАН (AEM) в провинции Центральная Ява Индонезии 22 марта.

На мероприятии Вьетнам выразил поддержку приоритетным инициативам Индонезии в области экономического сотрудничества во время председательства в АСЕАН в 2023 году, подтвердив, что Вьетнам будет продолжать тесно сотрудничать с другими странами-членами АСЕАН для достижения общих целей Экономического сообщества АСЕАН.

Вьетнамская сторона также подчеркнула необходимость для стран АСЕАН укреплять внутриблоковую экономическую интеграцию путем уделения приоритетного внимания переговорам по обновлению Соглашения АСЕАН о торговле товарами (ATIGA), чтобы гарантировать, что соглашение может реагировать на новую региональную и глобальную ситуацию.

Министры экономики АСЕАН одобрили семь приоритетных инициатив Индонезии в области экономического сотрудничества, сосредоточив внимание на трех основных направлениях, включая восстановление регионального роста за счет соединения рынков и повышения конкурентоспособности; ускорение цифровой трансформации и участие в инклюзивной цифровой экономике, а также содействие устойчивому экономическому росту для устойчивого будущего.

Они также согласовали ежегодные приоритеты на 2023 год в экономическом канале, сосредоточив внимание на торговле товарами, торговле услугами, инвестициях и содействии внутрирегиональному перемещению квалифицированных рабочих и деловых посетителей, конкуренции, защите прав потребителей, интеллектуальной собственности, электронной коммерции; и микро, малых и средних предприятиях.

Участники рассмотрели переговоры по модернизации ATIGA, рекомендации Целевой группы высокого уровня по экономической интеграции АСЕАН по продвижению региональной экономической интеграции, а также реализацию Генерального плана построения Экономического сообщества АСЕАН к 2025 году.

Они договорились выделить ресурсы для продвижения и в основном завершения переговоров по модернизации ATIGA в соответствии с установленной дорожной картой.

Что касается внеблокового экономического сотрудничества, участники обсудили приоритетные направления торговых переговоров АСЕАН и реализацию соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Они также провели консультационную сессию с Деловым консультативным советом АСЕАН, чтобы обсудить рекомендации совета, касающиеся цифровой трансформации, устойчивого развития, продовольственной безопасности, устойчивости к внешним воздействиям, торговли и инвестиций для содействия торговому сотрудничеству, улучшения региональных цепочек поставок и содействия восстановлению экономики после пандемии COVID-19.

ВИА/ИЖВ

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