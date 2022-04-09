Вьетнам принимает участие в 12-м заседании Совместного комитета сотрудничества АСЕАН и Австралии

В онлайн-формате состоялось 12-е заседание Совместного комитета по сотрудничеству Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Австралии. Фото: опубликовано ВИА

Постоянный представитель Вьетнама в АСЕАН посол Нгуен Хай Банг принял участие в ежегодном 12-м заседании Совместного комитета по сотрудничеству АСЕАН и Австралии, направленном на оценку реализации мероприятий и программ сотрудничества в рамках всестороннего стратегического партнерства.

На встрече 8 апреля, которая прошла онлайн, страны-участницы высоко оценили положительные результаты, достигнутые за первые два года реализации Плана действий АСЕАН-Австралия на 2020–2024 годы. Все 127 направлений плана были отработаны.

Австралия одобряет свою поддержку центральной роли блока в поддержании мира, безопасности, стабильности и развития в регионе, и его усилия по созданию сообщества.

Австралия также может довольна активному сотрудничеству с АСЕАН через механизмы, которыми руководит группа.

Со своей стороны, страны АСЕАН высоко ценят приверженность и своевременную помощь Австралии в профилактике и борьбе с COVID-19 в последнее время. Они и приветствуют инициативу «Австралия для будущего АСЕАН» стоимостью 124 млн австралийских долларов по поддержке совместных проектов по реагированию на возникающие проблемы.

Обе стороны обязались углублять свое всестороннее стратегическое партнерство, сосредоточив внимание на предметном и углубленном сотрудничестве в таких областях, как кибербезопасность, транснациональная преступность, торговля и инвестиции, связь, умные города, образование, безопасность здравоохранения, устойчивое развитие, сокращение дистанции в развитии, развитие субрегионов, в том числе Меконга.