Вьетнам принимает участие в 12-й Министерской конференции ВТО в Женеве

В состав вьетнамской делегации также входили посол Ле Тхи Тует Май, постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в Женеве, а также представители Министерства промышленности и торговли, Министерства иностранных дел и Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей.

Выступая на мероприятии, Нгуен Хонг Зиен подтвердил поддержку системы многосторонней торговли и усилий Вьетнама по объединению усилий с другими членами ВТО для решения проблем, стоящих перед мировой экономикой.

Однако министр указал на ряд недостатков организации, в том числе внутренних, выявленных в ходе МС-11, но до сих пор не устраненных.

«Мы также должны осознавать, что настало время ВТО провести фундаментальные реформы, чтобы сохранить и укрепить свои три основных столпа, быстро адаптируясь к глубоким изменениям и новым требованиям эпохи. Никогда еще мы не наблюдали, чтобы вопросы здравоохранения, окружающей среды, продовольственной безопасности и нарушения цепочек поставок становились более насущными и неотложными, чем сегодня», — сказал он.

Поэтому крайне важно, чтобы члены ВТО выявили коренные причины этих проблем и изучили соответствующие решения, чтобы ВТО могла преодолеть их и постоянно повышать свою операционную эффективность, подчеркнул он, добавив, что ВТО не должна ограничиваться обеспечением эффективных платформ для переговоров, но также должны вносить свой вклад в решение глобальных кризисов, поддерживая и обеспечивая равные условия в мировой торговле.

Он подчеркнул, что с момента присоединения к ВТО Вьетнам был и будет искренне привержен многосторонней торговой системе.

«Мы готовы сотрудничать с членами ВТО в поддержании и укреплении многосторонней системы, в основе которой лежит ВТО, в продвижении и содействии торговле и инвестициям, а также в обеспечении жизненно важных поставок товаров и материалов в регионе и во всем мире. В то же время Вьетнам готов поддержать других членов в обеспечении устойчивого развития мировой экономики, принося всеобъемлющие выгоды, стремясь оказывать прагматичную поддержку развивающимся и наименее развитым членам», — заявил он.

Вьетнам придает большое значение ключевым переговорам ВТО, таким как рыболовство и сельскохозяйственные субсидии, сказал он, выразив надежду, что члены смогут сосредоточиться на неотложных и интересных темах, таких как обеспечение снабжения людей продуктами питания и товарами первой необходимости всеобъемлющим и практическим образом.

В ходе обсуждения торговли и изменения климата в кулуарах MC-12 министр подчеркнул, что смягчение последствий изменения климата является важным фактором для достижения равенства в мире, и заявил, что ключевым вопросом является достижение углеродной нейтральности при сохранении экономического роста и повышении уровня жизни для всех, особенно для уязвимых групп.

Он дал ряд предложений по ускорению действий против изменения климата во время торговой деятельности и подчеркнул необходимость учитывать конкретные условия каждой страны, чтобы избежать механического применения экологических стандартов в развитых странах к развивающимся странам, прямо или косвенно.

По словам министра, способом реализации этих целей может стать формирование альянса министров торговли по вопросам изменения климата, а также расширение сотрудничества и дискуссий не только в рамках ВТО, но и в рамках регионального и двустороннего сотрудничества.

На встрече Cairns Group, коалиции 19 стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции, Нгуен Хонг Зиен выделил три вопроса, которым необходимо уделить первоочередное внимание: применение искажающих торговлю субсидий или мер внутренней поддержки, затрагивающих многие важные товары, такие как сахар и другие основные сельскохозяйственные продукты; применение специальных гарантий в сельском хозяйстве, что приводит к неравной торговле сельскохозяйственной продукцией; и меры, недавно принятые некоторыми странами в связи с геополитической напряженностью и проблемами в цепочке поставок, которые напрямую угрожают глобальной продовольственной безопасности, и могут привести к нескольким цепным реакциям.

Нгуен Хонг Зиен также присоединился к ряду сторонних обсуждений MC12 и провел несколько двусторонних встреч с некоторыми партнерами, такими как Европейский Союз, Австралия, Сингапур и Израиль.

Министерская конференция ВТО является высшим директивным органом организации, который проводится каждые два года. Однако из-за последствий пандемии COVID-19 MC12 дважды откладывался. Это был хороший шанс для ВТО доказать, что торговля является частью решения многих серьезных проблем в нынешнюю эпоху, будь то здравоохранение или окружающая среда.