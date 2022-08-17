Вьетнам принимает участие в 10-й Московской конференции по международной безопасности

Министр обороны генерал армии Фан Ван Жанг назвал MCIS важным форумом для обмена мнениями по стратегическим вопросам, непосредственно связанным с региональной и международной безопасностью. Фото: qdnd.vn

Делегация Вьетнамской народной армии (ВНА) во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВНА генерал-полковником Нго Минь Тиеном приняла участие в 10-й Московской конференции по международной безопасности (MCIS-10), которая открылась в России 16 августа.

Министр обороны генерал армии Фан Ван Жанг также направил на вторую сессию конференции заранее записанную речь, назвав MCIS важным многосторонним форумом, на котором страны могут обмениваться мнениями по стратегическим вопросам, непосредственно связанным с региональной и международной безопасностью, тем самым способствуя развитию диалога и укреплению сотрудничество между странами, а также для мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Указав на неопределенность в регионе, которая повлияла на архитектуру региональной безопасности, Фан Ван Жанг сказал, что существуют механизмы и форумы под руководством АСЕАН, такие как Региональный форум АСЕАН (ARF), Восточноазиатский саммит (EAS), Встреча министров обороны АСЕАН (ADMM), ADMM Plus и Морской форум АСЕАН.

По словам министра, механизмы и форумы вместе с другими многосторонними форумами, такими как Диалога Шангри-Ла, Пекинский Сяншаньский форум и MCIS, способствовали взаимопониманию и диалогу в направлении сотрудничества в разрешении конфликтов и разногласий мирными средствами.

Он предложил странам укреплять политическое доверие для решения проблем региональной безопасности, что, однако, требует времени, терпения и регулярных усилий.

Примечательно, что все действия, направленные на укрепление политического доверия, должны соответствовать принципам Устава Организации Объединенных Наций, международного права и региональных обязательств, продолжил министр.

Фан Ван Жанг подтвердил, что Вьетнам вместе с другими странами региона и за его пределами приложил усилия для разработки и внедрения механизмов сотрудничества и полноценного участия в региональных многосторонних форумах.

Он пообещал, что Вьетнам будет и впредь вносить свой вклад в механизмы многостороннего сотрудничества и работать над содействием миру и примирению, предотвращению конфликтов.

По вопросу Восточного моря он подчеркнул, что Вьетнам настойчиво следует принципу урегулирования споров и разногласий мирными средствами на основе уважения независимости, суверенитета и законных прав стран и в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС 1982 г.)

По его словам, Вьетнам обязуется серьезно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и надеется на эффективный, содержательный и более юридически обязывающий Кодекс поведения (COC).

MCIS-10 собрал 700 делегатов из 70 стран и 6 международных организаций.



