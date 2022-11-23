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Вьетнам принимает участие в Экономическом форуме Франкофонии в Тунисе

Делегация Вьетнама приняла участие в Экономическом форуме Франкофонии (FEF) в Джербе, Тунис, 20-21 ноября.
  Обзор Экономического форума Франкофонии (Фото: ВИА)  
Делегация Вьетнама приняла участие в Экономическом форуме Франкофонии (FEF) в Джербе, Тунис, 20-21 ноября.

Форум на тему «Общий рост на франкоязычном пространстве» был организован Агентством по поощрению иностранных инвестиций (FIPA-Тунис) в партнерстве с Тунисским союзом промышленности, торговли и ремесел (UTICA) и Торгово-промышленной палатой Туниса (CCIT) с целью активизации экономического сотрудничества между франкоязычными странами во многих областях, включая инвестиции и цифровизацию.

В нем приняли участие представители 80 государств-членов и наблюдатели от Международной организации Франкофонии (МОФ).

В беседе с ВИА в кулуарах форума генеральный секретарь Вьетнамской торгово-промышленной палаты (VCCI) Чан Тхи Лан Ань сказала, что на сегодняшний день Вьетнам торгует с 44 из 54 официальных членов МОФ.

Общий товарооборот между Вьетнамом и франкоязычными странами достиг в прошлом году 33 млрд. долл. США, увеличившись на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и 24 млрд. долл. США за первые 8 месяцев этого года.

Она добавила, что VCCI продолжит наращивать деятельность по продвижению торговли и инвестиций с организациями франкоязычных стран и расширять предоставление информации для вьетнамских предприятий, чтобы у них было больше шансов наладить связь с партнерами в этих странах.

ВИА

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