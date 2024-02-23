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Вьетнам принимает участие в туристической ярмарке в Индии
Выступая на церемонии открытия вьетнамских стендов на ярмарке, посол Вьетнама в Индии Нгуен Тхань Кхай пообещал постоянную поддержку местным властям и предприятиям в продвижении имиджа Вьетнама в целом и туристических продуктов в частности, а также в мероприятиях по развитию вьетнамско-индийского сотрудничества в области социально-экономического развития.
В настоящее время Индия является четвертым по величине рынком иностранного туризма в городе Дананг. Количество индийских туристов в городе составляет 60% от общего числа индийских туристов во Вьетнаме.
В то же время Vietnam Airlines намерены достичь дохода в 40 миллионов долларов США на индийском рынке в 2024 году. Она выполняет 14 прямых рейсов в неделю между Ханоем/Хошимином и индийскими городами Нью-Дели и Мумбаи.