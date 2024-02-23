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Вьетнам принимает участие в туристической ярмарке в Индии

Департамент туризма города Дананг, национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines и акционерное общество Vietnam Travel and Marketing Transports (Vietravel) открыли стенды для продвижения туризма во Вьетнаме на 31-й Южноазиатской бирже путешествий и туризма (SATTE 2024) в Большой Нойде, Индия.
  Посол Вьетнама в Индии Нгуен Тхань Кхай (третий справа) и представители департамента туризма города Дананг на ярмарке. Фото: ВИA  
В этом году в выставке SATTE, которая проходит с 22 по 24 февраля, примут участие более 1800 экспонентов, более 800 международных и отечественных покупателей, а также агенты/операторы/профессионалы из более чем 120 индийских городов и городков. Выставка привлекла более 48.000 посетителей.

Выступая на церемонии открытия вьетнамских стендов на ярмарке, посол Вьетнама в Индии Нгуен Тхань Кхай пообещал постоянную поддержку местным властям и предприятиям в продвижении имиджа Вьетнама в целом и туристических продуктов в частности, а также в мероприятиях по развитию вьетнамско-индийского сотрудничества в области социально-экономического развития.

В настоящее время Индия является четвертым по величине рынком иностранного туризма в городе Дананг. Количество индийских туристов в городе составляет 60% от общего числа индийских туристов во Вьетнаме.

В то же время Vietnam Airlines намерены достичь дохода в 40 миллионов долларов США на индийском рынке в 2024 году. Она выполняет 14 прямых рейсов в неделю между Ханоем/Хошимином и индийскими городами Нью-Дели и Мумбаи.

ВИА/ИЖВ

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