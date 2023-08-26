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Вьетнам принимает участие в совещании министров финансов и управляющих центральных банков АСЕАН
Выступая на конференции, заместитель министра Во Тхань Хынг подтвердил, что, хотя из-за многочисленных последствий текущей нестабильности мировой и региональной экономики, экономический рост Вьетнама в первые шесть месяцев года оказался не таким, как ожидалось, но правительство Вьетнама приняло решительные меры по оживлению роста. Что касается налогово-бюджетной политики, Вьетнам продолжает реализацию Программы социально-экономического развития и восстановления; освободил, сократил, продлил сроки уплаты налогов, сборов и земельной ренты, а также поощрял государственные инвестиции.
Кроме того, Вьетнам продолжает проводить активную и гибкую денежно-кредитную политику, ослабляя и нормализуя процентные ставки в условиях снижения инфляционного давления, чтобы стимулировать внутренний спрос и инвестиционную активность, бизнес, потребление; в то же время продолжать совершенствовать институты, создавать прозрачную и чистую инвестиционную среду для привлечения иностранных инвесторов.
Что касается финансового сотрудничества АСЕАН, Вьетнам продолжает активно способствовать процессам сотрудничества. В 2023–2024 годах Министерство финансов Вьетнама возьмет на себя роль председателя процесса сотрудничества в сфере страхования АСЕАН и, как ожидается, организует 26-е совещание регулирующих служб страхования АСЕАН (AIRM) с 5 по 8 декабря в Халонге.
Кроме того, руководители государственного казначейства приняли участие в 10-м совещании директоров казначейств АСЕАН, состоявшемся на полях AFMGM, чтобы обсудить создание Форума казначейства АСЕАН по предложению Индонезии.
На основе консенсуса министры и губернаторы ЦБ единогласно приняли 10-е Совместное заявление AFMGM. На встрече министр финансов Лаоса взял на себя роль председателя Процесса финансового сотрудничества АСЕАН в 2024 году.