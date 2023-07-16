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Вьетнам принимает участие в Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию

Делегация Вьетнама во главе с министром планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунгом приняла участие в Политическом форуме высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (ПФВУ) в Нью-Йорке 14 июля. По сообщению корреспондента ВИА в ООН, в своем выступлении министр Нгуен Тьи Зунг представил Добровольный национальный обзор (ДНО) реализации Вьетнамом целей в области устойчивого развития (ЦУР) в 2023 году, подчеркнув, что процесс подготовки второго ДНО Вьетнама проводился посредством 10 шагов для мобилизации участия всех соответствующих сторон с самого начала, что обеспечило демонстрацию своих ролей и голосов.

В обзоре подчеркнуто, что вся политическая система и общество Вьетнама приложили усилия для реализации ЦУР с основным принципом «никого не оставить позади» и добились определенных успехов в этом процессе.

Он выделил шесть для Вьетнама, чтобы успешно внедрить эти решения на оставшейся половине пути, в частности, поставив людей в центр всех решений, рассмотрев науку, технологии и инновации как решающие факторы успеха в достижении ЦУР, повысив качество человеческих ресурсов, улучшив управление и эффективное использование ресурсов, защищая окружающую среду, мобилизуя и эффективное использование финансовых ресурсов для выполнения ЦУР и дальнейшее повышение доступности данных для мониторинга и оценки реализации ЦУР.

Презентация Вьетнама в ООН привлекла внимание стран, международных организаций и неправительственных организаций. Участники приветствовали и высоко оценили тщательную подготовку Вьетнама с точки зрения как содержания, так и формата второй презентации ДНО и попросили Вьетнам поделиться опытом по вопросам, связанным с энергетическим переходом, ролью общественных организаций, изменениями в политике, данными, используемыми для ДНО, усилиями, направленными на то, чтобы никто не остался позади в реализации ЦУР во Вьетнаме. Чиновник воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть стремление Вьетнама продолжать играть свою роль ответственного члена международного сообщества и активно способствовать совместным усилиям, чтобы ни один человек или страна не остались в стороне в этом процессе.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята государствами-членами ООН в сентябре 2015 года с акцентом на 17 ЦУР. ДНО считается механизмом мониторинга и оценки реализации повестки дня и ЦУР в глобальном масштабе. Вьетнам впервые разработал и представил свой ДНО в 2018 году.

ИЖВ/ВИА

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