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Вьетнам принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме в России
В своём вступительном выступлении, будучи одним из основных докладчиков, Заместитель Премьер-министра Ле Тхань Лонг подчеркнул важность форума, отметив, что он объединяет новые идеи и служит ведущей площадкой для политического диалога как в регионе, так и в мире.
Для преодоления глобальных вызовов и достижения устойчивого и всеобъемлющего развития, по словам вьетнамского лидера, страны должны продвигать общие ценности, включая укрепление доверия, искренности и солидарности между государствами и народами; поощрение духа сотрудничества и ответственного поведения; соблюдение международного права и Устава ООН; признание человека в качестве центра, цели, главного субъекта и движущей силы всех политик.
Он предложил делиться достижениями в науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации для создания нового импульса к росту, а также призвал к совместным усилиям по ускорению реформирования глобальных институтов управления.
Форум в этом году включает более 150 сессионных обсуждений, выставок и диалогов по вопросам политики, привлекая около 20 000 участников как в очном, так и в онлайн-форматах, включая высокопоставленных лидеров. Участники сосредоточили внимание на создании новой основы для глобального экономического роста с особым акцентом на роль развивающихся стран в формировании нового экономического порядка.
Среди ключевых тем форума - стремительное развитие цифровых технологий, роль искусственного интеллекта и кибербезопасности в эпоху цифровой трансформации.