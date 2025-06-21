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Вьетнам принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме в России

Заместитель Премьер-министра Вьетнама Ле Тхань Лонг вместе с делегатами из 140 стран мира принял участие в церемонии открытия 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), прошедшей 19 июня в российском городе Санкт-Петербург под темой: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
  Заместитель премьер-министра Ле Тхань Лонг (в центре) выступает на церемонии открытия 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 19 июня 2025 года. Фото: ВИА  
Пленарное заседание, организованное в формате открытого обсуждения, способствовало углублённому и содержательному обмену мнениями по ключевой теме форума, а также по актуальным глобальным вызовам.

В своём вступительном выступлении, будучи одним из основных докладчиков, Заместитель Премьер-министра Ле Тхань Лонг подчеркнул важность форума, отметив, что он объединяет новые идеи и служит ведущей площадкой для политического диалога как в регионе, так и в мире.

Для преодоления глобальных вызовов и достижения устойчивого и всеобъемлющего развития, по словам вьетнамского лидера, страны должны продвигать общие ценности, включая укрепление доверия, искренности и солидарности между государствами и народами; поощрение духа сотрудничества и ответственного поведения; соблюдение международного права и Устава ООН; признание человека в качестве центра, цели, главного субъекта и движущей силы всех политик.

Он предложил делиться достижениями в науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации для создания нового импульса к росту, а также призвал к совместным усилиям по ускорению реформирования глобальных институтов управления.

Форум в этом году включает более 150 сессионных обсуждений, выставок и диалогов по вопросам политики, привлекая около 20 000 участников как в очном, так и в онлайн-форматах, включая высокопоставленных лидеров. Участники сосредоточили внимание на создании новой основы для глобального экономического роста с особым акцентом на роль развивающихся стран в формировании нового экономического порядка.

Среди ключевых тем форума - стремительное развитие цифровых технологий, роль искусственного интеллекта и кибербезопасности в эпоху цифровой трансформации.

ИЖВ/ВИА

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