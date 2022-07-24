Вьетнам принимает участие в международных соревнованиях по водным видам спорта в РФ

Днем 21 июля в Дворце водных видов спорта в Казани, Россия, прошла церемония открытия международных соревнований «Игры дружбы».

Министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с приветственной речью на церемонии, во время которой он отметил большой опыт и успех Казани в проведении международных спортивных соревнований на любом уровне и в любом масштабе.

В церемонии открытия «Игр дружбы» приняли участие представители посольства Вьетнама в России.

Первый этап «Игр дружбы» под названием «Мир» включает соревнования по плаванию с участием 776 спортсменов из 11 стран мира. Он будет длиться с 19-26 июля.

На этом этапе вьетнамскую команду будут представлять 9 спортсменов. В состав команды также входит один тренер и глава делегации, генеральный секретарь и зампредседателя Ассоциации водных видов спорта Вьетнама Динь Вьет Хунг.

Второй этап - «Спорт», который продлится с 24-30 июля, будет включать соревнования по прыжкам в воду. В нем примут участие два вьетнамские спортсмена и один тренер.

Третий этап под названием «Легенды» будет состоять из соревнований по синхронному плаванию и длиться с 18 июля по 3 августа. На нем выступят восемь спортсменов и три тренера.

Сразу после церемонии открытия начались соревнования по 10 дисциплинам плавания.