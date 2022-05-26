Вьетнам принимает участие в Международной конференции по будущему Азии в Токио

Член Политбюро, вице-премьер Вьетнама Фам Бинь Минь принял участие на конференции FOA 2022. Фото: ВИA

26 мая в Токио официально открылась 27-я Международная конференция по будущему Азии (FOA 2022) в смешанной форме из-за эпидемии.

В мероприятии FOA 2022, посвященном теме «Изменение роли Азии в разделенном мире», приняли участие многие азиатские лидеры, в том числе лидеры многих стран Юго-Восточной Азии.

Член Политбюро, вице-премьер Вьетнама Фам Бинь Минь принял участие на конференции и выступил с важной речью.

В ходе двухдневной конференции политические, экономические лидеры и ученые выслушают мнения азиатских лидеров по региональным и международным вопросам.

На конференции также будут обсуждаться такие темы, как «изменить мир, начав c Азии», «развивать деловую активность в Азии посредством культурного обмена», российско-украинский конфликт, стратегическая конкуренция США и Китая и ее влияние на Азию, а также реакция азиатского бизнеса во все более нестабильном мире.

FOA — это престижный международный форум, организованный Nikkei, и который проводится ежегодно с 1995 года, за исключением 2020 года из-за эпидемии COVID-19. Это место, где политические, экономические лидеры и ученые со всего Азиатско-Тихоокеанского региона могут обменяться мнениями, а также обсудить региональные проблемы и роль Азии в мире.