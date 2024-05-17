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Вьетнам принимает участие в Международной выставке технологий, изобретений и инноваций 2024 года
Пять проектов, выбранных VIFOTEC для участия в этой выставке, включают: презентацию вебсайта «Путешествие к нематериальному наследию Куан Хо провинции Бакнинь»; «Интеллектуальная гонка»; «Использование переработанных материалов из отходов для моделирования метаморфоз насекомых»; модель динамичного развития Ханоя как творческой и развивающейся столицы с богатым культурным наследием; устройство для приготовления цитрусового варенья из свежих цитрусов. Среди них проект «Путешествие к наследию Куан Хо» получил специальный приз, а «Интеллектуальная гонка» заняла первое место на 19-м Национальном конкурсе творческих проектов для молодежи и детей. Вебсайт «Путешествие к наследию Куан Хо» обеспечивает удобный доступ к одному из нематериальных культурных наследий Вьетнама, а «Интеллектуальная гонка» представляет собой модель автогонок на базе знаний. Представленные проекты привлекли внимание и вызвали живой интерес у международных посетителей выставки.
На церемонии открытия ITEX 2024 министр науки, технологий и инноваций Малайзии Чан Ли Канг заявил, что ITEX станет прекрасной платформой для демонстрации творческих достижений, установления контактов с экспертами новых отраслей промышленности, налаживания партнёрства и обмена опытом. В рамках ITEX 2024 также пройдут Всемирная выставка детского творчества (WYIE), Выставка детского творчества АСЕАН (AYIE) и Выставка детского творчества Малайзии (MYIE), которые представят передовые технологические инновации от более чем 700 международных проектов из 15 стран в 25 областях, включая искусственный интеллект, сельское хозяйство, автоматизацию, биотехнологии, здравоохранение и другие. На выставке участвует самый юный изобретатель — 6-летний ребёнок. Чан Ли Канг подчеркнул важность воспитания молодого поколения и назвал ITEX «маяком» для будущих поколений, способствующим культуре инноваций и предпринимательства.
ITEX — ежегодная выставка, демонстрирующая новейшие азиатские инновации. В 1898 году Малазийская ассоциация дизайна и изобретений (MINDEX) впервые выступила с инициативой проведения выставки для представления инновационных продуктов и новых технологий, привлекающих внимание инвесторов и поиска стартап-возможностей.
Проходящий с 16 по 18 мая в Выставочном центре Куала-Лумпур (KLCC), ITEX 2024 демонстрирует приверженность Малайзии к использованию силы инноваций для стимулирования экономического роста и социального прогресса, а также к превращению страны в высокотехнологичную нацию.