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Вьетнам принимает участие в международной выставке обороны и безопасности в Бразилии
Выставка проходит с 11 по 14 апреля и представляет самые современные продукты и решения в области технологий обороны и безопасности.
Посещая выставку, вьетнамская делегация рассчитывает ознакомиться с новыми технологиями, научно-техническими достижениями и тенденциями развития оснащения армий других стран, а также изучить возможности сотрудничества.
В мероприятии, проводимом раз в два года и являющемся крупнейшим в своем роде в латиноамериканском регионе, приняли участие более 37.000 высококвалифицированных посетителей, почти 200 официальных делегаций и более 600 брендов мировой оборонной промышленности.
В предыдущем выпуске, состоявшемся в 2015 году, программа включала 1.233 встречи между делегациями и экспонентами.