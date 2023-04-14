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Вьетнам принимает участие в международной выставке обороны и безопасности в Бразилии

Выставка проходит с 11 по 14 апреля и представляет самые современные продукты и решения в области технологий обороны и безопасности. Вьетнамская делегация во главе с генерал-майором Ле Куанг Туйеном, заместителем директора Главного управления оборонной промышленности, принимает участие в международной выставке LAAD 2023 по обороне и безопасности, которая сейчас проходит в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Выставка проходит с 11 по 14 апреля и представляет самые современные продукты и решения в области технологий обороны и безопасности.

Посещая выставку, вьетнамская делегация рассчитывает ознакомиться с новыми технологиями, научно-техническими достижениями и тенденциями развития оснащения армий других стран, а также изучить возможности сотрудничества.

В мероприятии, проводимом раз в два года и являющемся крупнейшим в своем роде в латиноамериканском регионе, приняли участие более 37.000 высококвалифицированных посетителей, почти 200 официальных делегаций и более 600 брендов мировой оборонной промышленности.

В предыдущем выпуске, состоявшемся в 2015 году, программа включала 1.233 встречи между делегациями и экспонентами.

ВИА/ИЖВ

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