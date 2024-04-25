Вьетнам принимает участие в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

В мероприятии принимают участие секретари советов безопасности, советники и помощники по национальной безопасности, заместители премьер-министров, руководители правоохранительных органов и спецслужб 106 стран и территорий, а также представители 10 международных организаций.



Как заявил 24 апреля на пленарном заседании секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, встреча открывает перед делегатами возможности для обмена опытом, поиска новых подходов и общих решений актуальных проблем региональной и глобальной безопасности.

Президент России Владимир Путин в своем послании к участникам заседания отметил, что международный терроризм остается одной из самых серьезных угроз XXI века, и подчеркнул важность защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз.

«Эта тема актуальна для всех государств, поскольку вносит существенный вклад в обеспечение национальной безопасности, социальной стабильности и экономического развития», - сказал он.

«Мы решительно выступаем за систематические и согласованные усилия мирового сообщества по созданию единых, юридически обязывающих норм и принципов, регулирующих поведение государств в информационной сфере».

Выступая на пленарном заседании, генерал То Лам проинформировал участников о ситуации с преступностью в сфере высоких технологий во Вьетнаме, который входит в тройку стран Азиатско-Тихоокеанского региона, наиболее подверженных кибератакам.

Министр подчеркнул необходимость развития многостороннего сотрудничества в рамках таких структур, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Агентство Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере (Европол), Национальная полиция АСЕАН (Асеанпол), и других механизмов регулирования и поддержки стран в обеспечении кибербезопасности, предотвращении, борьбе и обработке киберпреступлений и транснациональной преступности.

Вьетнам желает и дальше обмениваться опытом и инициативами с партнерами и международными друзьями в области предотвращения и борьбы с преступностью, а также защиты национального суверенитета в киберпространстве, сказал он.

23 апреля генерал То Лам провел двустороннюю встречу с Николаем Патрушевым, в ходе которой они выразили желание расширить диалог и сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.