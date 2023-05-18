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Вьетнам принимает участие в конференции, посвященной пятилетнему выполнению Конвенции о запрещении химического оружия
За последнее время страны-участницы конвенции уничтожили 99% заявленного химического оружия и обязались сделать то же самое в отношении оставшегося в ближайшем будущем, на конференции, проводимой каждые пять лет.
Однако в настоящее время люди сталкиваются с рядом новых рисков, поскольку некоторые химические вещества используются в военных и террористических целях, непосредственно угрожая мировой безопасности и безопасности человека. Таким образом, ликвидация и предотвращение химического оружия остается важной миссией ОЗХО как технической организации по контролю и проверке постоянной ликвидации химического оружия и оказанию помощи странам-членам в выполнении их обязательств по КХО.
Учитывая это, ОЗХО построила технический центр под названием Centre ChemTech, оснащенный современными лабораториями, и торжественно открыла его 12 мая. Этот центр, в который было инвестировано более 34,6 миллиона евро (37,5 млн. долл. США), появился в результате огромных усилий ОЗХО и добровольных взносов 57 стран-членов, ЕС и некоторых организаций и частных лиц.
Выступая на церемонии открытия, Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас назвал центр успехом многосторонней дипломатии и символом успеха международного сообщества в деле поддержания глобального мира и безопасности.
ChemTech будет не только служить лабораторией ОЗХО, но и поможет улучшить технические возможности организации в условиях научно-технического развития, а также ситуации в мире. Он будет собирать и координировать усилия ученых, университетов, исследовательских институтов, гражданского общества и промышленных организаций, а также связанных с ними международных организаций, становясь при этом учебным центром для стран, особенно развивающихся, по наращиванию потенциала для выполнения КХО.
От имени Вьетнама посол Ань оставил в Centre ChemTech послание для будущих поколений, призвав к более активным усилиям во имя мира, свободного от химического оружия.