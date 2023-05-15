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Вьетнам принимает участие в Индо-Тихоокеанском министерском форуме ЕС в Стокгольме
Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг сказала, что мировая экономика находится на решающем переломном этапе: от количественного роста к качественному, от экономики, основанной на ресурсах, к экономике, основанной на знаниях.
В процессе сотрудничества в переходный период и решения глобальных проблем с тремя ключевыми словами "сотрудничество, координация и связь" странам необходимо иметь соответствующий подход, чтобы преодолеть разногласия, удовлетворить потребности сторон и создать благоприятные условия для бизнеса и людей, подчеркнула заместитель министра МИД Вьетнама.
Исходя из опыта Вьетнама в экономическом развитии и международной интеграции, она выделила три фактора "баланса", которые необходимо обеспечить, а именно: между обязательствами и возможностями; между опорой на собственные силы и открытостью, экономической интеграцией и связями; между трансформацией и стабильностью, сказала она, добавив, что процесс зеленой и цифровой трансформации должен обеспечить финансовую устойчивость и социальную стабильность, энергетическую безопасность и продовольственную безопасность.
Исходя из опыта Вьетнама в области экономического развития и международной интеграции, она выделила три фактора “баланса”, которые необходимо обеспечить, а именно: между обязательствами и возможностями; между самодасточностью и открытостью, экономической интеграцией и связями; и между цифровой трансформацией и стабильностью, сказала она, добавив, что процесс зеленогой рансформации и цифрового трансформация должен обеспечить финансовую устойчивость и социальную стабильность, энергетическую и продовольственную безопасность.
Он подтвердила, что Вьетнам ценит финансовые обязательства европейских партнеров в области изменения климата и надеется на их постоянную поддержку в достижении целевого показателя чистого нулевого уровня выбросов.
Она также подтвердила обязательства Вьетнама в отношении партнерства между Азией и Европой и призвала страны к координации в возобновлении деятельности Азиатско-Европейской встречи (ASEM) во имя мира, сотрудничества и развития.
Министерский форум, сопредседателями которого были министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтеллес, предоставил возможность министрам иностранных дел европейских стран и стран Азиатско-Тихоокеанского региона обменяться мнениями и оценить возможности, вызовы и перспективы сотрудничества, а также предложить инициативы и решения для укрепления связей и координации в решении общих вопросов.
Жозеп Боррель выразил надежду, что форум станет регулярным каналом диалога между странами Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
Делегаты разделили озабоченность по поводу сложных и многомерных вызовов безопасности, затрагивающих два региона, подтвердили приверженность международному порядку, основанному на международном праве, и договорились укреплять сотрудничество в ответ на общие вызовы для обеспечения региональной безопасности и содействия развитию.
Они подчеркнули важность сотрудничества в области безопасности на море и обеспечения свободы судоходства и авиации в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS) в водах Индийского и Тихого океанов, включая Восточное моря.