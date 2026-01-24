Вьетнам принимает участие в ВЭФ «Давос-2026»: активный вклад в диалог и сотрудничество во имя устойчивого роста

Заместитель министра иностранных дел Ле Ань Туан (в центре) и вьетнамская делегация принимают участие в одном из мероприятий в рамках ВЭФ «Давос-2026». Фото: ВИА

Ежегодная конференция Всемирного экономического форума (ВЭФ) 2026 года прошла в городе Давос с 19 по 23 января 2026 года. Под девизом «Дух диалога» (A Spirit of Dialogue) форум собрал около 3 000 делегатов из более чем 130 стран мира, включая порядка 60 глав государств и правительств, руководителей крупных международных организаций, многочисленных министров экономики, финансов, иностранных дел, торговли и промышленности, глав центральных банков, а также почти 850 генеральных директоров и председателей ведущих мировых корпораций, компаний-«единорогов» и глобальных технологических новаторов.

Это мероприятие считается одним из самых масштабных по числу участвующих мировых лидеров (за исключением ООН) со времени окончания пандемии COVID-19.



Форум проходил в условиях, когда мир сталкивается с множеством взаимосвязанных вызовов, и был призван стать платформой для сотрудничества и диалога с целью определения общих интересов и выработки практических траекторий взаимодействия между правительствами и бизнесом, ориентированных на будущее. В течение четырёх рабочих дней было организовано более 400 дискуссионных сессий, в том числе свыше 200 открытых обсуждений, транслировавшихся в прямом эфире на цифровых платформах. Их тематика была сосредоточена вокруг пяти ключевых направлений: сотрудничество в условиях фрагментированного мира; раскрытие новых источников роста; ответственное и масштабное внедрение инноваций; обеспечение процветания в пределах возможностей планеты; более эффективные инвестиции в человека.



Выступая на тематических дискуссиях форума «Новые пути к росту и процветанию АСЕАН» и «Электросеть АСЕАН», вьетнамская делегация подчеркнула, что АСЕАН продолжает оставаться одним из наиболее динамично развивающихся и устойчивых регионов мировой экономики, с перспективой стать четвёртой крупнейшей экономикой мира к 2030 году. Новые драйверы роста АСЕАН в предстоящий период связаны с промышленной трансформацией, цифровыми инновациями и зелёным ростом, при этом цифровая экономика, искусственный интеллект и энергетический переход играют ключевую роль в повышении производительности и конкурентоспособности.



На этой основе Вьетнам предложил ряд приоритетных направлений сотрудничества АСЕАН, включая формирование общих, надёжных рамок в сфере цифровой идентификации, управления данными и кибербезопасности; активное развитие моделей взаимосвязанных промышленных кластеров, усиление внедрения технологий, развитие навыков и повышение позиций АСЕАН в региональных и глобальных цепочках добавленной стоимости; приоритетное продвижение устойчивых финансов и финансов переходного периода для эффективной мобилизации частных ресурсов в интересах зелёного роста; стимулирование развития электросети АСЕАН и трансграничной торговли чистой электроэнергией с целью обеспечения энергетической безопасности и инклюзивного роста.



В рамках форума Вьетнам также вновь подтвердил приверженность курсу на быстрый, инклюзивный и устойчивый рост, увязанный с институциональными реформами, цифровой трансформацией и переходом к низкоуглеродной экономике, с ориентацией на достижение нулевого уровня чистых выбросов к 2050 году, а также выразил готовность к тесному взаимодействию со странами АСЕАН и международными партнёрами во имя общего процветания региона.



На полях форума прошли мероприятия, организованные совместно Народным комитетом Хошимина, Народным комитетом Дананга и Министерством иностранных дел, с целью представить международным друзьям и партнёрам особые механизмы и политики международных финансовых центров Вьетнама, размещаемых в Хошимине и Дананге, а также новые преимущества и инвестиционные возможности страны. Эти инициативы направлены на привлечение высококачественных ресурсов, зелёных и цифровых финансовых потоков, а также инновационного капитала, что будет способствовать повышению национальной конкурентоспособности, поддержке устойчивого развития и более глубокой интеграции во всемирные потоки капитала, знаний и международные стандарты. Всё это служит долгосрочной цели - превращению Вьетнама в страну с высоким уровнем доходов к 2030 году и в развитое государство к 2045 году.



В рамках конференции вьетнамская делегация также провела двусторонние встречи с руководством ВЭФ, представителями правительств Швейцарии и Камбоджи, а также с рядом крупных международных компаний и корпораций, включая Allianz SE и JTI. Партнёры высоко оценили инвестиционно-деловую среду Вьетнама и подтвердили готовность к продвижению содержательного и практического сотрудничества в предстоящий период.