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Вьетнам принимает участие в выставке импортно-экспортных товаров Камбоджи
Чан Хоай Нам, вице-президент Ассоциации механических и электрических предприятий города Хошимин (HAMEE), которая направила на мероприятие 14 компаний-членов, сказал, что выставка, которая проходила с 16 по 18 декабря, была хорошим шансом для фирм представить свою продукцию, искать партнеров и выходить на новые рынки, одновременно помогая разрабатывать стратегии для увеличения экспорта в Камбоджу.
Нам отметил, что Вьетнам и Камбоджа имеют молодую рабочую силу и высокие темпы роста, а также могут способствовать сотрудничеству в области производства, машиностроения, строительства инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и информационных технологий, развитию научных исследований и применению новых технологий, таких как биотехнологии, «зеленое» сельское хозяйство, нанотехнологии и новые материалы.
15-я конференция CIEG состоялась, когда Камбоджа усилила меры по продвижению торговли и связям с инвесторами, чтобы ускорить восстановление социально-экономического развития.
В этом году на мероприятии было представлено 268 стендов камбоджийских и иностранных компаний.
Заместитель генерального директора Главного управления содействия торговле при Министерстве торговли Камбоджи Тан Ювароат сообщил, что в целях ускорения экспорта в стране был создан совет по оптимизации преимуществ соглашений о свободной торговле, первоначально заключенных с Китаем.
Он также упомянул 10 потенциальных сельскохозяйственных продуктов, приоритетных для экспорта из Камбоджи.