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Вьетнам принимает участие в ведущей канадской выставке по обороне и безопасности

Делегация Министерства национальной обороны Вьетнама во главе с генерал-майором Ле Куанг Туйеном, заместителем директора Главного управления оборонной промышленности, посетила выставку военной техники CANSEC 2024, которая проходила в Оттаве 29-30 мая.

 

На мероприятии вьетнамская делегация ознакомилась с тенденциями развития продукции, технологическими достижениями и решениями в оборонном секторе стран мира, что позволило ей дать рекомендации Министерству национальной обороны по созданию и развитию отечественной оборонной промышленности.

Выставка предоставила Вьетнаму возможность ознакомиться с организацией оборонной выставки, которая будет проходить с 19 по 22 декабря в рамках Vietnam International Defence Expo 2024, на которую делегация пригласила международные компании.

Проводимая Канадской ассоциацией оборонной промышленности и безопасности (CADSI), CANSEC является крупнейшей международной выставкой в области обороны и безопасности в Канаде, которая организуется ежегодно с 1998 года.

Выставка представляет современные передовые технологии, продукцию и услуги для армии, флота, ВВС, аэрокосмических и объединенных сил. CANSEC также является местом представления технологий и продукции для сил быстрого реагирования, пограничных служб и сил специальных операций.
В этом году на мероприятии было представлено 280 стендов ведущих фирм, таких как Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Hanwha, CAE, General Dynamics и Thales.

В нем приняли участие 250 международных делегаций и около 4500 посетителей.

ИЖВ/ВИА

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