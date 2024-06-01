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Вьетнам принимает участие в ведущей канадской выставке по обороне и безопасности
На мероприятии вьетнамская делегация ознакомилась с тенденциями развития продукции, технологическими достижениями и решениями в оборонном секторе стран мира, что позволило ей дать рекомендации Министерству национальной обороны по созданию и развитию отечественной оборонной промышленности.
Выставка предоставила Вьетнаму возможность ознакомиться с организацией оборонной выставки, которая будет проходить с 19 по 22 декабря в рамках Vietnam International Defence Expo 2024, на которую делегация пригласила международные компании.
Проводимая Канадской ассоциацией оборонной промышленности и безопасности (CADSI), CANSEC является крупнейшей международной выставкой в области обороны и безопасности в Канаде, которая организуется ежегодно с 1998 года.
Выставка представляет современные передовые технологии, продукцию и услуги для армии, флота, ВВС, аэрокосмических и объединенных сил. CANSEC также является местом представления технологий и продукции для сил быстрого реагирования, пограничных служб и сил специальных операций.
В этом году на мероприятии было представлено 280 стендов ведущих фирм, таких как Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Hanwha, CAE, General Dynamics и Thales.
В нем приняли участие 250 международных делегаций и около 4500 посетителей.