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Вьетнам принимает участие во встрече министров экономики CLMV
На встрече делегаты сосредоточили внимание на обсуждении отчета об экономической, торговой и инвестиционной ситуации четырех стран CLMV, завершении Плана действий CLMV на период 2021-2022 гг., ходе реализации Плана действий CLMV на период 2023-2024гг.; обсудили ход реализации «Плана действий по внедрению Основы развития CLMV» и проекта «Семинар по социализации реализации Плана действий по внедрению Основы развития CLMV», и приняли Совместную декларацию Конференции.
В контексте того, что регион и мир продолжают сталкиваться со многими трудностями и проблемами, деятельность по торговому обмену и привлечению инвестиций в регионе CLMV по-прежнему достигла замечательных результатов. Торговый обмен между Камбоджей, Лаосом, Мьянмой и Вьетнамом с миром в 2022 году достиг более 831 миллиарда долларов США, что на 10% больше по сравнению с 2021 годом, составило 21,6% от общего объема торгового обмена АСЕАН с миром.
Выступая на конференции, министр Нгуен Хонг Зиен поблагодарил Камбоджу, Лаос и Мьянму за координацию и активное участие в мероприятиях, организованных Вьетнамом в 2022 году и в последние месяцы 2023 года, таких как Вьетнамская международная торговая ярмарка Экспо, Вьетнамская международная выставка пищевой промышленности Foodexpo, ярмарки, организованные Вьетнамом в Лаосе, Камбодже и стипендиальные программы, предоставляемые Вьетнамом.
Что касается Плана действий CLMV на период 2023–2024 годов, вьетнамская делегация объявила, что продолжит поддерживать стенды Камбоджи, Лаоса и Мьянмы на ряде крупных международных ярмарок и выставок, организованных Вьетнамом, продолжит стипендиальную программу для студентов из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы.
Вьетнам также предложил странам CLMV укрепить сотрудничество для облегчения торговли, устранения препятствий и барьеров, больше улучшить торговые обмены между странами региона. Странам также необходимо поддерживать друг друга в эффективном осуществлении соглашений о свободной торговле, членами которых являются четыре страны, способствуя реализации преимуществ, которые соглашения приносят экономике четырех стран, и укрепляя цепочки поставок, поддерживая предпринимательский круг.
На конференции единогласно одобрены пересмотренные Правила, регулирующие реализацию Плана действий CLMV, разработанные Секретариатом АСЕАН в качестве координатора.
Механизм экономического сотрудничества 4-х стран Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Вьетнама (CLMV) был сформирован в августе 2010 года по инициативе Вьетнама. Целью конференции является дальнейшее укрепление экономических и торговых отношений между странами CLMV, более тесная координация деятельности субрегиональных, региональных и международных форумов, полное раскрытие потенциала стран CLMV, сокращение разрыва в развитии между четырех стран и остальной части региона АСЕАН и мира, а также ускорение выполнения соглашений, достигнутых на саммитах CLMV.