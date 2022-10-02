Вьетнам принимает участие во всемирной конференции по культурной политике и устойчивому развитию в Мексике

Во время тематической сессии под названием «Культура для устойчивого развития» Нгуен Ван Хунг поделился опытом Вьетнама по улучшению роли и вклада культуры в устойчивое развитие, а также по созданию и развитию культурной политики в ближайшее время.

Вьетнам полностью осознает роль культуры как движущей силы устойчивого развития и привержен реализации и достижению Повестки дня на период до 2030 года, подчеркнул министр.

Чтобы извлечь выгоду из разнообразного культурного наследия страны и молодых и творческих человеческих ресурсов, вьетнамское правительство приложило усилия для разработки стратегий, в частности стратегии развития индустрии культуры к 2030 году, сказал он, добавив, что Вьетнам также является одной из первых 12 стран, опробовать индекс культуры для обзора культурных баз данных, рамок политики и программ развития.

На сектор культуры в настоящее время приходится 3,6% ВВП Вьетнама, сказал Нгуен Ван Хунг, добавив, что улучшение условий труда и благосостояния работников культуры будет приоритетом политики Вьетнама и всего мира в будущем.

На встрече с председателем Исполнительного совета ЮНЕСКО Тамарой Растовац Сиамашвили Нгуен Ван Хунг выразил надежду, что ЮНЕСКО продолжит поддерживать Вьетнам в сохранении наследия и исправлении Закона о культурном наследии.

Со своей стороны, Сиамашвили высоко оценила ответственное участие и вклад Вьетнама в ЮНЕСКО.

Министр также встретился с министром культуры Мексики Алехандрой Фраусто Герреро для обсуждения мер по укреплению двустороннего культурного сотрудничества, в ходе которого стороны одобрили особую роль культуры, поделились своими приоритетами в построении и реализации культурной политики и мер по социально-экономическому развитию и реализации целей устойчивого развития.

Они согласились, что культурный и художественный обмен послужит движущей силой вьетнамо-мексиканских связей, укрепит солидарность, дружбу и взаимопонимание между народами стран.

Правительство и Министерство культуры Мексики хотят укрепить связи с Вьетнамом в области культуры и искусства, а также в таких областях, как кинематография, выставки и археология, подчеркнул Фраусто Герреро.

Два министра договорились как можно скорее подписать соглашение о сотрудничестве в областях, представляющих взаимный интерес, поскольку обе страны надеются в ближайшее время привести отношения к всеобъемлющему партнерству.

На встрече с главой комитета по культуре и кинематографии Палаты депутатов Мексики Карлосом Франсиско Ортисом Техедой Нгуен Ван Хунг предложил мексиканской стороне сохранить культурные ценности президента Хо Ши Мина в мексиканских районах, где установлены статуи покойного президента Вьетнама, и увеличить обмен через проведение кинонедель и ежегодных выставок Вьетнама и Мексики.

Он приветствовал мексиканских кинематографистов во Вьетнаме для съемок и пригласил Мексику прислать фильмы для участия в шестом Ханойском международном кинофестивале, намеченном на ноябрь.