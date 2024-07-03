Вьетнам принимает меры по созданию сообщества, свободного от пластиковых пакетов

По данным Worldwatch Institute, с 2002 года в мире ежегодно производится около 5 000 миллиардов пластиковых пакетов, большая часть которых используется и затем выбрасывается в окружающую среду.



Международное сообщество и правительства стран все чаще признают непредсказуемое вредное воздействие пластиковых отходов на окружающую среду и живых существ, особенно прямое и серьезное влияние на здоровье человека.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (MoNRE) сообщило, что каждый год Вьетнам выбрасывает около 1,8 млн тонн пластиковых отходов, в том числе более 30 млрд пластиковых пакетов. В среднем каждое вьетнамское домохозяйство использует около 1 кг пластиковых пакетов в месяц, более 80% из которых выбрасываются после однократного использования.



Статистика Вьетнамской ассоциации производителей пластмасс показала, что количество пластиковых отходов и пластиковых пакетов во Вьетнаме составляет 8-12% от общего объема твердых бытовых отходов, но только около 11-12% перерабатывается и утилизируется, а остальные в основном закапываются, сжигаются и выбрасываются в окружающую среду. В городских районах количество потребляемых нейлоновых пакетов составляет около 10,48-52,4 тонны в день, из которых только около 17% регулярно используются повторно.



Привычка использовать пластиковые пакеты может иметь долгосрочные последствия для окружающей среды, ведь для полного разложения пластикового пакета требуется от 500 до 1000 лет.

Вместе со многими странами мира Вьетнам взял на себя обязательство принять решительные меры по сокращению пластиковых отходов и пакетов.



В Законе об охране окружающей среды до 2020 года четко прописаны обязанности производителей по утилизации и переработке отходов, а также правила по минимизации, повторному использованию, переработке, обработке пластиковых отходов, предотвращению и борьбе с загрязнением океана пластиковыми отходами.



В решении № 1316/QD-TTg от 22 июля 2021 года премьер-министр утвердил проект по усилению управления пластиковыми отходами во Вьетнаме, который должен реализовать национальную стратегию по комплексному управлению твердыми отходами до 2025 года с перспективой до 2050 года, способствуя построению циркулярной экономики с ориентацией на сокращение использования одноразовых пластиковых изделий и неразлагающихся пластиковых пакетов, увеличение повторного использования, переработки и обработки пластиковых отходов.



Цели проекта включают в себя не использование 100% пластиковых пакетов и использование экологически безопасной упаковки в торговых центрах и супермаркетах к 2025 году, а также сокращение на 50% объема пластиковых отходов в океане.



Уже второй год Вьетнам активно участвует в Международном дне без пластиковых пакетов (3 июля), стремясь призвать потребителей сократить использование пластиковых пакетов и продвигать экологически безопасные решения по всему миру.



Кампания по сокращению использования одноразовых пластиковых пакетов, проводимая совместно с Институтом стратегии и политики в области природных ресурсов и окружающей среды Министерства энергетики и Вьетнамским альянсом розничной торговли с 29 июня, привлекла большое количество магазинов, супермаркетов и торговых центров, таких как TH true mart, Central Retail Vietnam, AEON Vietnam и LOTTE Mart Vietnam.



Кампания LOTTE Eco Green, проводимая компанией LOTTE Mart, была реализована достаточно эффективно. В этом году 3 июля во всех 16 супермаркетах своей сети LOTTE Mart отметила Международный день без пластиковых пакетов.

Тем временем Central Retail Vietnam отреагировал на этот день, поощряя потребителей использовать для покупок многоразовые экологичные сумки, продавая некоммерческие сумки Lohas и помогая покупателям бесплатно упаковывать товары в бумажные пакеты.



Вьетнамская молочная компания TH применяет современные технологии для сокращения количества пластика в упаковке и маркировке, а также запускает многочисленные программы по поощрению потребителей к использованию холщовых сумок.