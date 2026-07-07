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Вьетнам принимает в Дананге два важных мероприятия АСЕАН по вопросам охраны труда
Речь идёт о 13-м Форуме ASEAN-OSHNET (AOC-13) и 27-м ежегодном заседании Координационного совета ASEAN-OSHNET (CBM-27), объединённых общей темой: «Укрепление цифровой трансформации в управлении охраной и гигиеной труда в странах АСЕАН на пути к реализации Видения АСЕАН – 2045».
В мероприятиях принимают участие около 130 делегатов, представляющих десять государств — членов АСЕАН, Секретариат АСЕАН, Китай, Японию, а также международные организации — Международную организацию труда (МОТ), Международную ассоциацию инспекции труда (IALI), отраслевые ассоциации и предприятия стран АСЕАН.
На церемониях открытия обоих мероприятий выступают руководители Министерства внутренних дел Вьетнама.
2026 год стал особым этапом для Вьетнама в рамках деятельности ASEAN-OSHNET. Вьетнам официально принимает председательство в ASEAN-OSHNET на срок 2026–2027 годов от Таиланда, одновременно передавая функции Секретариата ASEAN-OSHNET, которые выполнял в 2023–2026 годах, Брунею-Даруссаламу, который станет заместителем председателя сети в следующем сроке полномочий.
Форум AOC-13 проходит 7 июля и включает четыре основные тематические сессии: обсуждение региональной политики и стратегий управления; обмен национальным опытом цифровой трансформации в различных сферах; диалог с представителями бизнеса по вопросам передовой практики; подведение итогов и принятие совместных рекомендаций.
Государства — члены АСЕАН представляют успешный опыт применения больших данных, искусственного интеллекта, компьютерного зрения, электронных медицинских карт, обучения с использованием технологий виртуальной реальности, а также трёхсторонних цифровых платформ в сфере управления охраной и гигиеной труда. В работе диалога принимают участие представители предприятий Вьетнама и других стран АСЕАН.
27-е заседание Координационного совета ASEAN-OSHNET (CBM-27), которое проходит в течение полутора дней — 8 и 9 июля, — сосредоточено на следующих ключевых вопросах: подведение итогов реализации Плана действий ASEAN-OSHNET на 2021–2025 годы; доработка и согласование Плана действий на 2026–2030 годы; обсуждение сотрудничества в рамках Делового альянса АСЕАН по вопросам ВИЧ/СПИДа (ASEAN-BCA); проведение открытой сессии с международными партнёрами с целью мобилизации технической поддержки и ресурсов для реализации нового Плана действий.
В рамках сопутствующей программы участники мероприятий также посетят достопримечательности Дананга. Эта программа направлена на популяризацию образа страны, её народа и культуры Вьетнама среди друзей и партнёров из государств региона.