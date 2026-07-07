Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам принимает в Дананге два важных мероприятия АСЕАН по вопросам охраны труда

Вьетнам выступает принимающей стороной 13-го форума ASEAN-OSHNET (AOC-13) и 27-го заседания Координационного совета сети ASEAN-OSHNET, посвящённых продвижению цифровой трансформации в сфере управления охраной и гигиеной труда, а также официально принимает председательство в сети на срок полномочий 2026–2027 годов.
  Иллюстративное фото. Источник: VNA  
С 7 по 9 июля в городе Дананг Министерство внутренних дел Вьетнама проводит два важных мероприятия Сети АСЕАН по охране и гигиене труда (ASEAN-OSHNET).

Речь идёт о 13-м Форуме ASEAN-OSHNET (AOC-13) и 27-м ежегодном заседании Координационного совета ASEAN-OSHNET (CBM-27), объединённых общей темой: «Укрепление цифровой трансформации в управлении охраной и гигиеной труда в странах АСЕАН на пути к реализации Видения АСЕАН – 2045».

В мероприятиях принимают участие около 130 делегатов, представляющих десять государств — членов АСЕАН, Секретариат АСЕАН, Китай, Японию, а также международные организации — Международную организацию труда (МОТ), Международную ассоциацию инспекции труда (IALI), отраслевые ассоциации и предприятия стран АСЕАН.

На церемониях открытия обоих мероприятий выступают руководители Министерства внутренних дел Вьетнама.

2026 год стал особым этапом для Вьетнама в рамках деятельности ASEAN-OSHNET. Вьетнам официально принимает председательство в ASEAN-OSHNET на срок 2026–2027 годов от Таиланда, одновременно передавая функции Секретариата ASEAN-OSHNET, которые выполнял в 2023–2026 годах, Брунею-Даруссаламу, который станет заместителем председателя сети в следующем сроке полномочий.

Форум AOC-13 проходит 7 июля и включает четыре основные тематические сессии: обсуждение региональной политики и стратегий управления; обмен национальным опытом цифровой трансформации в различных сферах; диалог с представителями бизнеса по вопросам передовой практики; подведение итогов и принятие совместных рекомендаций.

Государства — члены АСЕАН представляют успешный опыт применения больших данных, искусственного интеллекта, компьютерного зрения, электронных медицинских карт, обучения с использованием технологий виртуальной реальности, а также трёхсторонних цифровых платформ в сфере управления охраной и гигиеной труда. В работе диалога принимают участие представители предприятий Вьетнама и других стран АСЕАН.

27-е заседание Координационного совета ASEAN-OSHNET (CBM-27), которое проходит в течение полутора дней — 8 и 9 июля, — сосредоточено на следующих ключевых вопросах: подведение итогов реализации Плана действий ASEAN-OSHNET на 2021–2025 годы; доработка и согласование Плана действий на 2026–2030 годы; обсуждение сотрудничества в рамках Делового альянса АСЕАН по вопросам ВИЧ/СПИДа (ASEAN-BCA); проведение открытой сессии с международными партнёрами с целью мобилизации технической поддержки и ресурсов для реализации нового Плана действий.

В рамках сопутствующей программы участники мероприятий также посетят достопримечательности Дананга. Эта программа направлена на популяризацию образа страны, её народа и культуры Вьетнама среди друзей и партнёров из государств региона.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек, Президент То Лам принял верительные грамоты послов иностранных государств

Генсек, Президент То Лам принял верительные грамоты послов иностранных государств

6 июля в Президентском дворце Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам принял Чрезвычайных и Полномочных Послов Португалии, Ирана, Монголии, США и Мьянмы по случаю вручения ими верительных грамот, официально ознаменовавшего начало их дипломатической миссии во Вьетнаме.
ПОДРОБНЕЕ

Top