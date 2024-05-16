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Вьетнам принимает активное участие в конференции АСЕАН по дошкольному образованию ради устойчивого будущего

15 мая в Вьентьяне (Лаос) состоялась конференция министров образования стран АСЕАН на тему «Равный доступ к качественному дошкольному образованию».
  Заместитель министра образования и профессиональной подготовки Нгуен Ван Фук на конференции министров образования стран АСЕАН на тему «Равный доступ к качественному дошкольному образованию». Фото: ВИA  
В мероприятии участвовали министры и руководители образовательных ведомств из десяти стран АСЕАН и Тимора-Лешти, а также представители международных организаций. Вьетнам представлял заместитель министра образования и подготовки кадров Нгуен Ван Фук.

Тема конференции – «Формирование у детей способностей адаптации к изменению климата с раннего возраста: раннее дошкольное образование для устойчивого будущего». Главной целью является укрепление сотрудничества и взаимной поддержки в развитии дошкольного образования и ухода за детьми в рамках АСЕАН.

Министр образования и спорта Лаоса Фут Симмалавонг отметил, что неравенство в доступе к качественному дошкольному образованию и изменение климата являются серьезными препятствиями для детей, особенно из уязвимых семей, что усугубляет образовательное неравенство.

Заместитель министра Нгуен Ван Фук подчеркнул, что Вьетнам придает большое значение дошкольному образованию, как это указано в Законе об образовании 2019 года. Он сообщил, что в 2017 году Вьетнам достиг всеобщего охвата пятилетних детей дошкольным образованием и активно развивает сеть государственных и частных детских садов.

Кроме того, замминистра отметил, что образование по охране окружающей среды и адаптация к изменению климата являются приоритетами Вьетнама в сфере образования. В рамках дошкольного образования реализуется национальная программа, направленная на формирование у детей осознания и адаптации к экологическим изменениям.

На конференции были представлены три программы, которые Вьетнам планирует реализовать в ближайшее время: достижение равного доступа к дошкольному образованию, активизация экологического образования на уровне дошкольного образования и создание «зеленых» детских садов.

Замминистр также подчеркнул приверженность Вьетнама совместным усилиям региона в области образования, направленным на укрепление реализации Декларации лидеров АСЕАН по дошкольному образованию, принятой на Саммите АСЕАН 2023 года.

В заключение конференции министры образования АСЕАН приняли Декларацию, подчеркивающую необходимость интеграции образования для устойчивой окружающей среды в программы подготовки дошкольных педагогов, обучения учителей навыкам по противодействию изменению климата и стихийным бедствиям, а также создания единой образовательной среды с участием родителей и сообщества.

ВИА/ИЖВ

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