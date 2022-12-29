Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Вьетнам примет 13-е школьные игры АСЕАН в августе 2023 года

Вьетнам должен принять 13-е школьные игры АСЕАН в августе 2023 года, согласно решению, подписанному заместителем премьер-министра Ву Дык Дамом 28 декабря. Вьетнам должен принять 13-е школьные игры АСЕАН в августе 2023 года, согласно решению, подписанному заместителем премьер-министра Ву Дык Дамом 28 декабря.

Соответственно, в мероприятии примут участие 11 стран Юго-Восточной Азии, которое пройдет в центральном городе Дананг и будет содержать не более чем 6 видов спорта.

Министерству образования и профессиональной подготовки было поручено принять решение о времени проведения Игр и видах спорта.

В состав руководящего комитета по подготовке и организации Игр войдут должностные лица Министерства образования и профессиональной подготовки, Министерства культуры, спорта и туризма, Министерства общественной безопасности, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства планирование и инвестиции, Министерства здравоохранения, Министерства информации и коммуникаций, Центрального комитета Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина и Народного комитета Дананга.

ВИА/ИЖВ

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