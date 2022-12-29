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Вьетнам примет 13-е школьные игры АСЕАН в августе 2023 года
Соответственно, в мероприятии примут участие 11 стран Юго-Восточной Азии, которое пройдет в центральном городе Дананг и будет содержать не более чем 6 видов спорта.
Министерству образования и профессиональной подготовки было поручено принять решение о времени проведения Игр и видах спорта.
В состав руководящего комитета по подготовке и организации Игр войдут должностные лица Министерства образования и профессиональной подготовки, Министерства культуры, спорта и туризма, Министерства общественной безопасности, Министерства иностранных дел, Министерства финансов, Министерства планирование и инвестиции, Министерства здравоохранения, Министерства информации и коммуникаций, Центрального комитета Коммунистического союза молодежи им. Хо Ши Мина и Народного комитета Дананга.